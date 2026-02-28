전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.01 (일)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로배구] '9번의 서브 에이스' KB손보, 우리카드 6연승 돌풍 저지

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = KB손해보험이 풀세트 접전 끝에 우리카드의 상승세를 꺾고 3위 경쟁에서 한발 앞서 나갔다.

KB는 28일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V-리그 6라운드 원정 경기에서 세트 스코어 3-2(25-20, 23-25, 25-20, 19-25, 15-13)로 승리했다.

[서울=뉴스핌] KB 선수들이 28일에 열린 우리카드와의 경기에서 득점에 성공한 후 환호하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.02.28 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 KB는 승점 52를 기록, 4위 한국전력(승점 49)과의 격차를 벌리며 3위 수성에 유리한 위치를 점했다. 반면 5라운드부터 5연승을 달리며 막판 순위 싸움의 변수로 떠오른 우리카드는 연승 행진을 5에서 멈췄다. 승점 47에 머문 우리카드는 6위 OK저축은행(승점 45)과의 격차를 승점 2로 유지하는 데 만족해야 했다.

승부의 분수령은 서브와 리시브였다. KB는 강한 서브로 우리카드의 리시브 라인을 흔들었고, 이는 경기 내내 이어진 접전 속에서 중요한 차이를 만들어냈다. 이날 KB는 9개의 서브 에이스를 만들었다.

토종 에이스 나경복은 19점을 올리며 해결사 역할을 톡톡히 했다. 차영석도 19점으로 중앙에서 힘을 보탰고, 외국인 공격수 안드레스 비예나(등록명 비예나)가 18점으로 공격을 책임졌다. 여기에 임성진(11점), 이준영(10점)까지 가세해 무려 5명이 두 자릿수 득점을 기록하는 고른 활약을 펼쳤다.

우리카드는 주포 하파에우 아라우조(등록명 아라우조·19점), 김지한(17점), 이시몬(12점)이 분전했지만 아시아쿼터 알리 하그파라스트(등록명 알리·4점)의 부진이 뼈아팠다.

1세트는 KB의 분위기였다. 비예나가 3연속 서브 에이스를 터뜨리며 초반 기선을 제압했고, 점수 차를 21-16까지 벌렸다. 이후 차영석의 블로킹으로 세트를 마무리하며 기분 좋은 출발을 알렸다.

[서울=뉴스핌] KB의 나경복이 28일에 열린 우리카드와의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.02.28 wcn05002@newspim.com

2세트에서는 흐름이 뒤집혔다. KB가 19-16으로 앞서갔지만 연속 5실점을 허용하며 역전을 당했다. 23-23까지 이어진 접전 끝에 우리카드가 집중력을 발휘하며 세트를 따냈다.

3세트 역시 팽팽했다. 우리카드가 초반 크게 밀렸지만 중반 동점을 만들며 반격했다. 그러나 차영석의 속공과 이준영의 연속 블로킹이 흐름을 다시 KB 쪽으로 돌려놓았고, KB가 세트를 가져가며 다시 리드를 잡았다.

4세트는 우리카드의 반격이었다. 17-17에서 5연속 득점으로 달아나며 승부를 5세트로 끌고 갔다. 김지한의 공격과 이시몬의 블로킹이 빛났다.

운명의 5세트. 4-4에서 나경복의 활약으로 5연속 득점에 성공한 KB가 승기를 잡았다. 13-8까지 달아났지만 다시 5점을 연속으로 내주며 위기를 맞았다. 그러나 차영석의 속공으로 매치 포인트를 만든 뒤, 임성진의 백어택이 코트를 가르며 긴 승부에 마침표를 찍었다.

wcn05002@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동