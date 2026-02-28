[프로배구] '9번의 서브 에이스' KB손보, 우리카드 6연승 돌풍 저지

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = KB손해보험이 풀세트 접전 끝에 우리카드의 상승세를 꺾고 3위 경쟁에서 한발 앞서 나갔다.

KB는 28일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V-리그 6라운드 원정 경기에서 세트 스코어 3-2(25-20, 23-25, 25-20, 19-25, 15-13)로 승리했다.

[서울=뉴스핌] KB 선수들이 28일에 열린 우리카드와의 경기에서 득점에 성공한 후 환호하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.02.28 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 KB는 승점 52를 기록, 4위 한국전력(승점 49)과의 격차를 벌리며 3위 수성에 유리한 위치를 점했다. 반면 5라운드부터 5연승을 달리며 막판 순위 싸움의 변수로 떠오른 우리카드는 연승 행진을 5에서 멈췄다. 승점 47에 머문 우리카드는 6위 OK저축은행(승점 45)과의 격차를 승점 2로 유지하는 데 만족해야 했다.

승부의 분수령은 서브와 리시브였다. KB는 강한 서브로 우리카드의 리시브 라인을 흔들었고, 이는 경기 내내 이어진 접전 속에서 중요한 차이를 만들어냈다. 이날 KB는 9개의 서브 에이스를 만들었다.

토종 에이스 나경복은 19점을 올리며 해결사 역할을 톡톡히 했다. 차영석도 19점으로 중앙에서 힘을 보탰고, 외국인 공격수 안드레스 비예나(등록명 비예나)가 18점으로 공격을 책임졌다. 여기에 임성진(11점), 이준영(10점)까지 가세해 무려 5명이 두 자릿수 득점을 기록하는 고른 활약을 펼쳤다.

우리카드는 주포 하파에우 아라우조(등록명 아라우조·19점), 김지한(17점), 이시몬(12점)이 분전했지만 아시아쿼터 알리 하그파라스트(등록명 알리·4점)의 부진이 뼈아팠다.

1세트는 KB의 분위기였다. 비예나가 3연속 서브 에이스를 터뜨리며 초반 기선을 제압했고, 점수 차를 21-16까지 벌렸다. 이후 차영석의 블로킹으로 세트를 마무리하며 기분 좋은 출발을 알렸다.

[서울=뉴스핌] KB의 나경복이 28일에 열린 우리카드와의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.02.28 wcn05002@newspim.com

2세트에서는 흐름이 뒤집혔다. KB가 19-16으로 앞서갔지만 연속 5실점을 허용하며 역전을 당했다. 23-23까지 이어진 접전 끝에 우리카드가 집중력을 발휘하며 세트를 따냈다.

3세트 역시 팽팽했다. 우리카드가 초반 크게 밀렸지만 중반 동점을 만들며 반격했다. 그러나 차영석의 속공과 이준영의 연속 블로킹이 흐름을 다시 KB 쪽으로 돌려놓았고, KB가 세트를 가져가며 다시 리드를 잡았다.

4세트는 우리카드의 반격이었다. 17-17에서 5연속 득점으로 달아나며 승부를 5세트로 끌고 갔다. 김지한의 공격과 이시몬의 블로킹이 빛났다.

운명의 5세트. 4-4에서 나경복의 활약으로 5연속 득점에 성공한 KB가 승기를 잡았다. 13-8까지 달아났지만 다시 5점을 연속으로 내주며 위기를 맞았다. 그러나 차영석의 속공으로 매치 포인트를 만든 뒤, 임성진의 백어택이 코트를 가르며 긴 승부에 마침표를 찍었다.

