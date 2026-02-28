광주시, 행정통합 대응 3~5급 인사 단행…99명 승진

3급 2명·4급 5명·5급 15명

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 행정통합과 통합공항 건설 등 핵심 현안에 대응하고자 간부급 인사를 단행했다.

광주시는 최근 인사위원회를 열고 3급 2명, 4급 5명, 5급 15명 등 총 99명에 대한 승진 인사를 의결했다고 28일 밝혔다.

광주시청. [사진=박진형 기자]

광주·전남 통합과 통합공항 건설 등 현안에 대응하고 제50주년 5·18민주화운동을 체계적으로 준비하기 위한 조치다.

3급 부이사관 승진자는 황인채 시민소통과장, 소진호 비서실장 등 2명이다.

황인채 시민소통과장은 총무·회계·대중교통과장 등 요직을 거친 공직자로 특광역시 최초 'AI 당지기'를 도입해 혁신을 이뤄냈다.

소진호 비서실장은 시정 철학을 행정 현장에 안착시킨 핵심 가교 역할을 했다는 평가다.

4급 승진자 명단에 오른 김영규 기후대응정책팀장, 박용범 산업정책팀장, 장안숙 소비자보호팀장, 김경수 이전사업팀장, 유충석 도로계획팀장 등 5명은 현안 부서에서 묵묵히 성과를 내 왔다.

강기정 광주시장은 "좋은 정책이 좋은 일자리로 이어지는 선순환을 만드는 시작점은 인사다. 실력 있는 공직자가 만든 좋은 정책이 광주의 지형을 바꾸고 시민의 삶을 책임진다"며 "이번 인사를 통해 재편된 조직력을 동력 삼아 신경제특별시를 실현할 부강한 광주시대를 열겠다"고 말했다.

