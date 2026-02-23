전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
전국 경기남부

속보

더보기

김동연, '팀 5G' 여자 컬링 대표팀 격려..."원정 최고 성적·1420만 도민과 응원"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

밀라노·코르티나 동계올림픽 폐막...한국 종합 13위로 마무리
경기도청 소속 '팀 5G', 예선 5승 4패로 최종 5위...원정 올림픽 최고 기록

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 활약한 경기도청 소속 여자 컬링 대표팀 '팀 5G'를 향해 뜨거운 격려와 응원의 메시지를 보냈다.

김동연 경기도지사가 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 활약한 경기도청 소속 여자 컬링 대표팀 '팀 5G'를 향해 뜨거운 격려와 응원의 메시지를 보냈다. [사진=김동연 경기도지사 SNS]

김 지사는 올림픽 폐막일인 23일 자신의 페이스북을 통해 "17일간의 열전에서 모든 것을 쏟아낸 우리 국가대표 선수들 모두 정말 자랑스럽다"며, 특히 여자 컬링 역사상 원정 경기 최고 성적을 거둔 경기도청 '팀 5G'의 여정을 높이 평가했다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 얼터 설예지 등 선수 전원의 이름과 별명이 '지'로 끝나 '5G'라 불리는 경기도청 컬링팀은 이번 대회에서 전 세계 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.

팀 5G는 예선 라운드 로빈에서 5승 4패를 기록하며 최종 5위로 대회를 마쳤다. 특히 예선 8차전에서는 올림픽 역대 최다 우승국인 세계 최강 스웨덴을 8-3으로 제압하며 '원정 올림픽 최고 성적'이라는 이정표를 세웠다. 비록 최종전에서 세계 1위 캐나다에 석패하며 4강 진출에는 실패했지만, 한 경기 한 경기 최선을 다하며 경기를 즐기는 이들의 모습은 큰 감동을 주었다.

김 지사는 "무엇보다 끈끈한 케미로 보여준 완벽한 팀워크가 빛났다"며 "5G의 도전은 이제 또 다른 시작"이라고 강조했다.

현지시간 22일 이탈리아 베로나 아레나에서 열린 폐회식을 끝으로 막을 내린 이번 올림픽에서 대한민국 선수단은 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개 등 총 10개의 메달을 획득하며 종합 13위에 올랐다. ▲ 쇼트트랙: 김길리 선수가 2관왕에 오르는 등 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 2개를 따내며 효자 종목의 자존심을 지켰다. ▲ 설상 종목: 스노보드 여자 하프파이프의 최가온 선수가 금메달을 획득하며 한국 동계 스포츠의 지평을 넓혔다. ▲ 순위 도약: 종합 14위에 머물렀던 2022 베이징 대회보다 한 계단 도약하며 다음 2030 프랑스 알프스 동계올림픽에 대한 기대감을 높였다.

끝으로 김 지사는 "경기도청 '팀 5G'의 여정을 1420만 도민과 함께 늘 응원하겠다"며 팀의 구호이기도 한 "언제나 Have Fun!"이라는 응원 문구로 선수들의 앞날을 축복했다.

경기도 관계자는 "김 지사가 평소에도 선수단의 훈련 상황을 챙기며 깊은 애정을 보여왔다"며 "앞으로도 경기도청 소속 선수들이 세계 무대에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.

1141world@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동