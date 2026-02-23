전북교육청, 238억원 규모 전북에듀페이 지원

16만3000여 명 학생·학교밖청소년 대상

입학·학습·진로 단계별 맞춤형 지급

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 올해 학생과 학교 밖 청소년 16만3000여 명에게 총 238억 원 규모의 '전북에듀페이'를 지원한다고 23일 밝혔다.

전북에듀페이는 학령인구 감소와 지역소멸 위기 속에서 교육의 공공성을 강화하고 학부모의 교육비 부담을 덜기 위한 정책으로, 2024년부터 전국 최초로 모든 학생을 대상으로 시행되고 있다.

전북에듀페이 포스터[사진=전북교육청]

지원은 교육과정 단계에 따라 입학지원금, 학습지원비, 진로지원비로 구분된다. 입학지원금은 초·중·고·특수학교 1학년 신입생에게 지급되며 초등학생 20만 원, 중·고등학생 15만 원이다. 가방과 의류, 학용품 등 입학 준비 물품 구입에 사용할 수 있다.

학습지원비는 초 2~5학년, 중·고 2학년, 특수학교 해당 과정 학생에게 지급되며 초등학생 10만 원, 중·고등학생 15만 원이다.

진로지원비는 초 6학년과 중·고 3학년 등을 대상으로 초 10만 원, 중·고 20만 원이 지원된다. 서점과 문구점, 독서실, 스터디카페, 공연·영화 관람 등 학습 및 진로 활동에 활용 가능하다.

도내 주소를 둔 9~18세 학교 밖 청소년에게도 1월부터 학습지원비를 지급한다. 초·중학교 연령은 월 5만 원(최대 30만 원), 고등학교 연령은 월 10만 원(최대 60만 원)이다. 다만 올해는 교육재정 여건으로 일부 감액됐다.

신청은 입학지원금의 경우 전북교육청 누리집 내 지원시스템을 통해, 학습·진로지원비는 전북에듀페이 앱으로 가능하다. 학교 밖 청소년은 지원센터 방문 신청을 하면 된다. 입학지원금은 현금으로, 학습·진로지원비는 카드 바우처로 지급된다.

장경단 학교안전과장은 "전북에듀페이가 학생 맞춤형 학습과 학부모 교육비 경감에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

