전북교육청, 238억원 규모 전북에듀페이 지원

입학·학습·진로 단계별 맞춤형 지급
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 올해 학생과 학교 밖 청소년 16만3000여 명에게 총 238억 원 규모의 '전북에듀페이'를 지원한다고 23일 밝혔다.
전북에듀페이는 학령인구 감소와 지역소멸 위기 속에서 교육의 공공성을 강화하고 학부모의 교육비 부담을 덜기 위한 정책으로, 2024년부터 전국 최초로 모든 학생을 대상으로 시행되고 있다.
지원은 교육과정 단계에 따라 입학지원금, 학습지원비, 진로지원비로 구분된다. 입학지원금은 초·중·고·특수학교 1학년 신입생에게 지급되며 초등학생 20만 원, 중·고등학생 15만 원이다. 가방과 의류, 학용품 등 입학 준비 물품 구입에 사용할 수 있다.
학습지원비는 초 2~5학년, 중·고 2학년, 특수학교 해당 과정 학생에게 지급되며 초등학생 10만 원, 중·고등학생 15만 원이다.
진로지원비는 초 6학년과 중·고 3학년 등을 대상으로 초 10만 원, 중·고 20만 원이 지원된다. 서점과 문구점, 독서실, 스터디카페, 공연·영화 관람 등 학습 및 진로 활동에 활용 가능하다.
도내 주소를 둔 9~18세 학교 밖 청소년에게도 1월부터 학습지원비를 지급한다. 초·중학교 연령은 월 5만 원(최대 30만 원), 고등학교 연령은 월 10만 원(최대 60만 원)이다. 다만 올해는 교육재정 여건으로 일부 감액됐다.
신청은 입학지원금의 경우 전북교육청 누리집 내 지원시스템을 통해, 학습·진로지원비는 전북에듀페이 앱으로 가능하다. 학교 밖 청소년은 지원센터 방문 신청을 하면 된다. 입학지원금은 현금으로, 학습·진로지원비는 카드 바우처로 지급된다.
장경단 학교안전과장은 "전북에듀페이가 학생 맞춤형 학습과 학부모 교육비 경감에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com