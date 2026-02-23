영동군, 출생아 수 47.7% 급증…충북 증가율 1위·저출생 극복 신호탄

130명 출생·전년 대비 42명↑… 출산장려금·정주여건 개선 등 정책 효과

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군이 저출산 극복을 위한 정책을 적극 추진한 결과, 지난해 출생아 수 증가율에서 도내 1위를 기록하며 뚜렷한 성과를 냈다.

23일 군에 따르면 2025년 영동군 출생아 수는 130명으로, 전년(88명)보다 42명 늘어나 47.7%의 증가율을 보였다.

신생아. [사진=뉴스핌 DB]

이는 충북 11개 시·군 가운데 가장 높은 증가 폭으로, 인구 감소 지역의 한계를 넘어선 의미 있는 변화로 평가된다.

지난해 충북 전체 출생아 수는 8,336명으로 전년 대비 9.1% 늘었으며, 8개 시·군에서 출생이 늘어나는 등 전반적인 회복세를 보였다.

특히 영동군은 가장 큰 증가율로 상승 흐름을 주도했다.

이러한 성과는 지역 현실에 맞춘 인구 정책과 정주 여건 개선 노력이 맞물린 결과라는 분석이 나온다.

영동군은 출산장려금, 임신축하금, 산후조리비, 산모·신생아 건강 관리, 인생 첫 컷 돌사진 지원, 출산 가정 대출이자 지원 등 다양한 지원책을 추진해왔다.

군 관계자는 "출생아 증가율 도내 1위라는 성과는 군민과 지역 사회가 함께 만들어낸 소중한 결과"라며 "결혼·출산·양육까지 끊김 없는 지원을 통해 아이 키우기 좋은 영동군을 만들어가겠다"고 말했다.

