한옥문 양산시장 예비후보 "시장 직속 'TF팀 구성' 웅상 단절 해소"

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 한옥문 양산시장 예비후보가 일 잘하는 인물의 선택이 아닌 토박이론으로 지역을 가르고 시민들을 우롱하는 '낡고 구태한 정치공세'의 중단을 촉구했다.

그간 한옥문 예비후보를 겨냥한 일부 예비후보측의 "양산토박이 출신이 아니면 양산시장은 절대 되어서는 안된다"는 지역주의 여론조작에 정면으로 돌파하겠다는 의지를 담고 있는 것으로 보인다.

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 한옥문 양산시장 예비후보가 23일 오전 양산시청 프레스룸에서 기자회견을 열고 세대교체와 하이브리드 성장 전략으로 양산 재도약을 제시하고 있다.2026.02.23

한 예비후보는 23일 양산시청 프레스룸에서 기자회견을 열고 "급변하는 양산의 미래설계를 위한 새롭고 유능한 일꾼의 필요성하다"고 밝혔다.

그러면서 "지금 우리 양산은 거대한 역사의 변곡점에 섰으며, 과거의 낡은 관성에 묶여 서서히 가라앉을 것인가, 아니면 뼈를 깎는 혁신으로 경남의 심장으로 솟구쳐 오를 것인가를 결정해야 할 절체절명의 시간이다"고 진단했다.

이어 "이정현 국민의힘 공천관리위원장은 이번 지방선거 공천기준에 대해 당을 이용하려는 기득권 세력 정리, 헌신과 희생으로 새 정치의 시작을 열 것을 천명했다"며 "정치적 입지강화를 위한 출마배제 및 능력있는 새 인물로의 세대교체를 이룰 것을 약속했다"고 설명했다.

또 "이 뜻은 이제 더 이상 구태의연한 낡은 방식으로는 안된다는 준엄한 경고로, 경남의 모 언론사가 조사한 양산의 여론조사 결과, 현 시장의 4선 도전에 시민 절반 가까이가 반대하고, 70대 시장의 선호도가 겨우 5.2%에 불과했다"고 꼬집었다.

그는 "시민들은 '이제 양산시장에 대해 제발 좀 바꾸자'라는 목소리가 나오는데 비해 현 시장의 4선 도전연명은 당을 위한 희생이 아닌 개인 기득권을 위한 연장일 뿐이다"며 "관리와 유지만 하는 기존 방식으로는 하루가 다르게 급변하는 양산의 미래를 결코 설계할 수 없는 만큼 양산의 리더십은 완전하고, 철저하게 교체되어야 한다"고 강조했다.

그는 또 "양산의 후퇴와 발전의 갈림길에 놓인 중차대한 시기에 또다시 '양산토박이 출신'을 운운하며 편가르기를 서섬치 않는 구태정치의 선동을 보며 개탄함을 느끼지 않을 수 없다"고 직격했다.

한 예비후보는 "우리 양산은 전국 각지에서 모여든 37만 시민이 땀 흘려 일구어 낸 역동적 도시로, 2026년 대도약을 앞둔 문턱에서 출신지역을 따지며 기득권을 유지하려는 행태는, 위대한 양산시민의 수준을 철저히 우롱하는 심각한 모독행위"라고 비판했다.

그러면서 "지금 우리에게 필요한 것은 '어디서 태어났느냐'가 아니라 '누가 양산의 미래를 먹여 살릴 유능한 일꾼이냐'이다"고 목소리를 높였다.

이어 "박근혜 전 대통령의 탄핵과 보수가치가 무참히 짓밟혔던 문재인 정부의 탄생과 함께 양산에서도 보수의 무덤과도 같았던 지방선거에서 동부경남인 양산과 김해를 통틀어 유일하게 국민의힘 소속 도의원으로 살아남은 인물은 한옥문 뿐이다"고 자평했다.

한 예비후보는 "당시 칠흑같은 어둠 속에서 양산시민들께서 제 손을 부여잡고 유일하게 선택해주셨던 그날의 벅찬 감격을 잊을 수가 없다"며 "그때 흐르는 눈물을 닦으며 저는 그 은혜에 대해 뼈에 새기며 죽는 날까지 온몸을 바쳐 양산을 지키는 것으로 보답할 것을 맹세했다"고 전했다.

그는 "그날 시민들께서 내려주신 그 뜨겁고 준엄한 명령이, 오늘 다시 이 결단의 자리에 설 수 있게 이끌어주셨다"며 "저는 '계획을 숫자로', '숫자를 시민의 행복'으로 증명해 온 경험을 통해 이제 양산 재도약을 위해 '하이브리드 양산 성장전략'을 강력 추진하겠다"고 약속했다.

'하이브리드 양산 성장전략'으로는 ▲양산부산대 부지문제 매듭과 함께 유망 벤처기업 유치로 실리콘밸리에 버금가는 '양산메디콘밸리' 완성 ▲신도시 경기침체와 원도심 공동화현상, 이주근로자와 가족에 대한 처우문제 개선 ▲동서 양산의 단절을 해소하는 파격적인 공감행정과 교통혁신 ▲소상공인 매출의 시너지 효과를 위한 선순환 경제구조의 완성' 등을 제시했다.

그는 "당장 웅상주민들이 불편해하는 병원, 도로 등 공공시설 부족에 대해 국회의원, 중앙 정치권과도 연계해 법을 개정해서라도 문제를 해소하겠다"며 "신도시 경기침체, 원도심 공동화현상, 이주근로자와 가족에 대한 처우문제 등 계층과 지역간 불균형 해소에도 시정을 집중하겠다"고 강조했다.

또 "시장직속 '시민 공감행정 TF팀'을 즉각 가동해 땜질식 노선개편이 나닌 빅데이터에 기반 최적의 대중교통 노선을 전면 재설계해 동서양산의 단절을 없애고 시민의 삶을 직접 챙기겠다"며 "1회성 행사가 아닌 청년사회 진출지원센터와 빅데이터 기반 상권분석으로 청년 아이디어, 소상공인 매출이 폭발적으로 증가하는 실체적 성장을 만들겠다"고 강조했다.

한옥문 예비후보는 "세대교체와 시대교체는 이제 거스를 수 없는 숙명으로, 그 변화의 거센 물결 맨 앞에 한옥문이 서겠으며, 단순히 사람만 바뀌는 것이 아닌 양산의 미래 패러다임을 통째로 바꾸겠다"며 "과거의 낡은 관습을 깨부수고, 오직 실력과 성과로 평가받는 새로운 시대정신을 세우고, 갈등조장 정치가 아닌, 성장의 과실을 '공정하게 나누는' 통합의 리더십으로 승부하겠다"고 지지를 호소했다.

