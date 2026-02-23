고창 명품수박, 2026년산 첫 '정식' 돌입

지리적표시 등록 이후 본격 재배 개시

5월 하순 수확·프리미엄 가치 확산 기대

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 고창군이 2026년산 지리적표시 고창수박 첫 정식을 시작하며 명품수박 생산의 서막을 올렸다.

군은 무장면 박형남 농가 재배포장에서 관계자와 농업인 등이 참석한 가운데 '2026년 지리적표시 고창 명품수박 첫 정식 행사'를 개최했다고 23일 밝혔다.

지리적 표시 명품 고창수박 정식 모습[사진=고창군] 2026.02.23 gojongwin@newspim.com

고창수박은 2020년부터 재배농가와 군이 함께 지리적표시 등록을 추진해 왔으며, 2024년 9월 20일 지리적표시 제116호로 공식 등록됐다. 이를 통해 고창수박은 대한민국 명품수박으로서의 가치를 공인받았다.

매년 2~3월 1기작 모종 정식이 이뤄지며, 이번에 심은 수박은 5월 하순 수확돼 2026년산 지리적표시 마크를 달고 소비자와 만날 예정이다.

행사가 열린 박형남 농가는 지난해 서울에서 열린 지리적표시 고창 명품수박 출시 기념 경매에서 한 통이 500만 원에 낙찰되며 화제를 모은 바 있다.

오성동 고창군농업기술센터 소장은 "고창수박은 기후와 토양, 농가의 정성이 어우러진 최고 수준의 농산물"이라며 "철저한 품질관리와 마케팅으로 농가 소득 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

