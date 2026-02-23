튜넥스, '셋 바이 어스 온리' 마지막 콘셉트 포토 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신인 보이그룹 튜넥스(TUNEXX)가 마지막 콘셉트 포토로 데뷔 전 각오를 다졌다.

튜넥스는 23일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 '셋 바이 어스 온리'(SET BY US ONLY)의 오비엑소(0v_x0) 버전 콘셉트 포토를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 튜넥스 콘셉트 포토. [사진=IST엔터테인먼트] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

이번 앨범의 콘셉트 포토는 언셋(UNSET), 어스 온리(US ONLY)에 이어 오비엑소까지 총 세 가지 버전으로 제작됐다. 튜넥스는 특유의 에너제틱한 분위기를 버전별로 색다르게 표현해 좋은 반응을 얻었다.

이날 공개된 티저는 튜넥스가 연습생 시절 동명의 SNS 부계정을 통해 공개했던 일상적인 모습을 연상시킨다. '0v_x0' 계정은 공식적인 홍보 없이도 인스타그램, 유튜브를 통합해 약 10만 팔로워를 모으며 자연스럽게 팬층을 형성했다.

콘셉트 포토 속 일곱 멤버는 편안한 미소와 자연스러운 친목으로 보는 이들에게도 웃음을 선사하고 있다. 튜넥스로서 당찬 시작을 알리듯 환한 표정이 앞으로의 행보에 대한 기대감을 고조시킨다.

튜넥스는 내달 3일 오후 6시 '셋 바이 어스 온리' 타이틀곡 '내가 살아있다는 증거'로 전격 데뷔한다. 이번 앨범은 데뷔에 임하는 멤버들의 가장 솔직한 자유의 순간을 음악 곳곳에 담아냈다. 음악을 사랑하는 일곱 멤버들만의 방식, 그 시작점을 기록했다.

