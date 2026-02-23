전북도, 장애아동 돌봄 2516억 원 투입…통합지원 강화

인프라 확충·지원사업 대폭 확대

생애주기 맞춤형 돌봄체계 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 2026년 장애아동과 가족을 위한 돌봄예산 2516억 원을 편성하고 촘촘한 지원망 구축에 나선다고 23일 밝혔다.

이는 전체 장애인복지 예산 5,268억 원의 48% 수준으로, 지난해보다 370억 원 증가한 역대 최대 규모다.

전북자치도청 전경

도는 ▲돌봄 인프라 확충 ▲돌봄 지원사업 확대 ▲발달장애인 생애주기별 맞춤형 지원 강화 등 3대 분야를 중심으로 정책을 추진한다.

관련 서비스 만족도도 상승해, 사단법인 장애인인권연대 조사 결과 장애아 돌봄서비스 만족도는 2024년 92점에서 지난해 97.6점으로 높아졌다.

먼저 219억 원을 투입해 총 54개소 돌봄 인프라를 운영한다. 신규 설치되는 전북장애아동지원센터는 상담·진단·치료 연계까지 원스톱 통합지원을 수행한다.

최중증 발달장애인 주간 1대1 지원시설은 10개소로 확대하고, 24시간 개별 지원도 강화해 돌봄 공백을 최소화한다. 이 밖에 장애인주간이용시설 34개소와 장애인가족지원센터 3개소 운영 등 지역 기반 지원체계도 보강한다.

돌봄 지원사업에는 2297억 원을 투입해 11개 사업, 1만4,080명을 지원한다. 장애아동 양육지원은 연간 지원시간을 1200시간으로 늘리고, 장애인활동지원 대상도 5,986명으로 확대한다.

최중증 발달장애인 주간그룹 1대1 바우처와 가족휴식 지원, 부모교육·상담 등 가족 부담 완화 정책도 병행한다.

발달재활서비스 바우처는 월 26만 원으로, 언어발달서비스는 월 24만 원으로 각각 인상해 생애주기별 맞춤 지원을 강화한다.

도 관계자는 "다양한 인프라와 프로그램을 유기적으로 연계한 통합 돌봄체계를 통해 장애아동과 가족이 지역사회에서 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

