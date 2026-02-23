전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
전국 광주·전남

속보

더보기

전남도, 2030년까지 3조원 들여 해양관광 405만 시대 연다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

체류형 관광 전환·여수 복합레저도시 조성 추진

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 2030년까지 총 3조 1553억 원을 투입해 해양관광객 405만 명, 생활인구 7500만 명 달성을 목표로 한 해양관광 활성화 계획을 본격 추진한다.

23일 전남도에 따르면 핵심은 당일 관광 중심 구조를 체류·소비형 관광으로 전환하는 것이다.

전남도는 '바다와 섬이 미래가 되는 해양관광 선도 전남'을 비전으로 제시했다. 여수 무술목 일원에 1조 980억 원 규모의 복합해양레저관광도시를 조성하고 보성·순천·신안·무안 지역에는 국가해양생태공원을 구축한다.

전남 해양관광 개발 종합 구상도. [사진=전남도] 2026.02.23 ej7648@newspim.com

섬 고유의 자연과 문화를 활용한 체류형 관광거점을 확충해 방문이 소비로 이어지는 관광 기반을 마련한다. 해상교통 접근성 개선을 위해 여객선 운임 반값 지원을 지속하고 예약·결제 통합이 가능한 해상 통합 모빌리티 플랫폼과 수요응답형 교통체계를 단계적으로 도입할 방침이다.

전남도는 지역별 고유자원을 기반으로 한 테마형 관광 모델을 발굴하고 무인도 탐방 인프라와 요트 기반 아일랜드 호핑투어 등 차별화된 해양콘텐츠를 개발한다. 또한 전남 해양관광 통합 브랜드 구축과 2026 여수세계섬박람회 성공 개최를 통해 글로벌 인지도를 높일 계획이다.

이와 함께 국도 77호선을 중심으로 영광 백수해안·해남 목포구등대 등 선셋 관광 명소를 조성하고 연륙·연도교를 연결한 웰니스 섬 관광벨트를 구축해 권역 간 연계 관광을 강화한다.

도는 이번 계획을 민관 협력 중심 구조로 전환해 섬 관광 명소화, 해양관광 분야 벤처·스타트업 육성 등 주민 주도형 운영 모델을 확산할 방침이다. 이를 통해 일자리 창출과 지역소득 증대의 선순환 구조를 구축한다는 목표다.

박영채 전남도 해양수산국장은 "바다와 섬은 전남의 가장 큰 자산이자 미래 성장 동력"이라며 "체계적 실행을 통해 전남을 글로벌 해양관광 메카로 도약시키겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동