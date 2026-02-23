전남도, 2030년까지 3조원 들여 해양관광 405만 시대 연다

체류형 관광 전환·여수 복합레저도시 조성 추진

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 2030년까지 총 3조 1553억 원을 투입해 해양관광객 405만 명, 생활인구 7500만 명 달성을 목표로 한 해양관광 활성화 계획을 본격 추진한다.

23일 전남도에 따르면 핵심은 당일 관광 중심 구조를 체류·소비형 관광으로 전환하는 것이다.

전남도는 '바다와 섬이 미래가 되는 해양관광 선도 전남'을 비전으로 제시했다. 여수 무술목 일원에 1조 980억 원 규모의 복합해양레저관광도시를 조성하고 보성·순천·신안·무안 지역에는 국가해양생태공원을 구축한다.

전남 해양관광 개발 종합 구상도. [사진=전남도] 2026.02.23 ej7648@newspim.com

섬 고유의 자연과 문화를 활용한 체류형 관광거점을 확충해 방문이 소비로 이어지는 관광 기반을 마련한다. 해상교통 접근성 개선을 위해 여객선 운임 반값 지원을 지속하고 예약·결제 통합이 가능한 해상 통합 모빌리티 플랫폼과 수요응답형 교통체계를 단계적으로 도입할 방침이다.

전남도는 지역별 고유자원을 기반으로 한 테마형 관광 모델을 발굴하고 무인도 탐방 인프라와 요트 기반 아일랜드 호핑투어 등 차별화된 해양콘텐츠를 개발한다. 또한 전남 해양관광 통합 브랜드 구축과 2026 여수세계섬박람회 성공 개최를 통해 글로벌 인지도를 높일 계획이다.

이와 함께 국도 77호선을 중심으로 영광 백수해안·해남 목포구등대 등 선셋 관광 명소를 조성하고 연륙·연도교를 연결한 웰니스 섬 관광벨트를 구축해 권역 간 연계 관광을 강화한다.

도는 이번 계획을 민관 협력 중심 구조로 전환해 섬 관광 명소화, 해양관광 분야 벤처·스타트업 육성 등 주민 주도형 운영 모델을 확산할 방침이다. 이를 통해 일자리 창출과 지역소득 증대의 선순환 구조를 구축한다는 목표다.

박영채 전남도 해양수산국장은 "바다와 섬은 전남의 가장 큰 자산이자 미래 성장 동력"이라며 "체계적 실행을 통해 전남을 글로벌 해양관광 메카로 도약시키겠다"고 말했다.

