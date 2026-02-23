美 글로벌 관세 부과에 김정관 산업부 장관 "이익균형·수출여건 훼손되지 않도록 협의"

23일 대미관세 민관합동 대책회의

"수출 다변화…기업 관세 환급 협력"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부는 미국 정부의 글로벌 관세(15%) 부과 조치와 관련 "이익균형과 수출여건이 훼손되지 않도록 우호적인 협의를 지속하겠다"고 23일 밝혔다.

산업통상부는 이날 오전 서울 대한상공회의소에서 경제단체, 주요 업종별 협회, 유관기관 및 관계부처 등이 참석한 가운데 민관합동 대책회의를 개최했다.

이날 회의는 김정관 산업부 장관이 주재했으며, 관계부처와 지원기관, 그리고 자동차, 반도체, 베터리, 철강 등 주요 업종별 협회 대표자들이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김정관 산업통상부 장관(오른쪽 두번째)이 23일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 미국 IEEPA 판결 관련 민관합동 대책회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. 2026.02.23 gdlee@newspim.com

이번 회의에서는 미국 연방대법원의 국제비상경제권한법(IEEPA) 위법·무효 판결과 미 행정부의 추가 관세조치 발표에 대한 대응책을 논의했다.

미국 연방대법원의 판결 이후, 미 행정부는 무역법 122조에 따른 글로벌 관세 부과, 301조 조사 방침 등 후속 조치를 발표했다. 이에 정부는 우리 산업 및 수출에 미치는 영향을 점검하고 업계 의견 수렴 및 향후 대응방안을 모색하고 나섰다.

참석자들은 IEEPA 판결 이후 232조 품목관세가 유지되고 있는 상황에서 122조를 통한 기존 상호관세 품목 글로벌 15% 일률 관세 부과, 301조 조사 개시 등 여타 수단을 통한 미측 추가 조치의 향방에 따라 우리 산업 및 수출에 복합적인 영향이 예상된다고 우려했다. 이에 민관이 긴밀히 소통하며 글로벌 통상 불확실성에 공동 대응해 나가자는데 공감대를 형성했다.

김정관 장관은 "정부는 국익 극대화라는 원칙 아래, 한-미 관세 합의를 통해 확보한 이익균형과 대미 수출여건이 훼손되지 않도록 미측과 긴밀히 소통하며 우호적 협의를 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

이어 "수출여건 변화 가능성에 대해 우리 기업의 경쟁력 강화 및 수출다변화 정책을 끈기있게 추진하고, 관세환급 불확실성에 대응해 기업에 적기 정보 제공이 될 수 있도록 유관기관 및 업종 협·단체와 협력해 나가겠다"고 강조했다.

정부는 향후 미측의 후속조치 동향과 여타국의 움직임을 면밀히 파악하면서 우리 경제 및 기업에 대한 불확실성이 최소화되도록 적극 노력할 계획이다.

