2026.02.24 (화)
문화·연예 드라마·예능

배우 변우석, 닥터지 글로벌 모델 발탁

기사입력 :

최종수정 :

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 변우석이 닥터지(Dr.G)의 새로운 글로벌 모델로 발탁됐다.

6년 연속 대한민국 스킨케어 시장 1위(월드패널 조사 기준)를 지켜온 닥터지는 2026년 새로운 얼굴로 변우석을 선정하고, 30여 년간 이어온 브랜드의 독보적인 헤리티지를 글로벌 시장으로 확산하기 위한 본격 행보에 나선다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 닥터지, 글로벌 모델로 변우석 발탁. 신제품 '스킨부스트 PDRN 선세럼'. [사진=고운세상코스메틱] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

​닥터지는 창업자 안건영 박사가 어린 시절 겪은 화상 사고의 고통을 딛고, 자신과 같이 피부 고민을 가진 이들을 돕기 위해 설립한 브랜드다. 닥터지는 진료실을 넘어 세상 모든 사람들이 건강한 피부로 살아가도록 돕겠다는 안 박사의 '치유의 사명감'을 계승하고 있다.

이번 모델 선정은 닥터지의 뿌리인 피부과 전문의의 정통성을 전 세계에 알릴 최적의 메신저를 찾는 과정에서 성사됐다.

​닥터지는 배우 변우석이 지닌 투명하고 신뢰감 있는 이미지, 진정성 있는 태도가 안건영 박사가 30년 간 강조해 온 피부 본연의 '진정의 힘'이라는 철학을 표현하기 적합하다고 판단했다. 특히, 변우석의 글로벌한 영향력은 닥터지가 추구하는 건강한 피부 가치를 국경을 넘어 전세계로 전파하는 강력한 동력이 될 것으로 기대된다.

2026년에는 변우석이 드라마와 예능을 넘나들며 '21세기 대군부인', '나 혼자만 레벨업', '유재석 캠프' 등의 글로벌 콘텐츠를 통해 다양한 매력을 선보일 것이 기대되는 만큼 닥터지의 글로벌 인지도와 신뢰도도 함께 강화될 것으로 보인다.

변우석의 닥터지 모델 첫 행보인 신제품 '스킨부스트 PDRN 선세럼'의 캠페인 영상과 화보가 23일 공개되며, 해당 제품은 올리브영 온라인몰에서 선론칭된다.

이솔 고운세상코스메틱 DMI 본부장은 "닥터지는 피부 장벽의 근본적 케어를 강조해 온 브랜드로, 지난 30여 년간 쌓아온 피부 과학적 데이터와 전문의의 정통성으로 대중들에게 사랑받아 왔다"며 "배우 변우석은 닥터지의 강력한 헤리티지를 전 세계에 가장 진정성 있게 전달할 파트너로서, 모든 사람들의 피부 건강을 만들어가는 브랜드 철학을 고객과 연결하는 소중한 메신저 역할을 수행할 것"이라고 말했다.

moonddo00@newspim.com

