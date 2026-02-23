제로베이스원 석매튜·김태래·박건욱, '방과후 태리쌤' OST '오늘은 그냥 GO' 가창

[서울뉴스핌]이웅희 기자=그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 석매튜, 김태래, 박건욱이 tvN 예능 프로그램 '방과후 태리쌤'의 OST 가창자로 나선다. '오늘은 그냥 GO'를 가창하며 경쾌하고 청량함을 뽐낼 예정이다.

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=제로베이스원 석매튜·김태래·박건욱 [사진=웨이크원] 2026.02.23 iaspire@newspim.com

'방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에서 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 다룬 리얼리티 신규 예능 프로그램이다.

석매튜, 김태래, 박건욱이 부른 '오늘은 그냥 GO'는 에너제틱한 사운드가 강한 임팩트를 선사하는 곡이다. 세 멤버의 매력을 한껏 살린 이 곡은, 듣는 순간 기분까지 환기시키는 경쾌한 드라이브 송이다.

특히, 한 번 들으면 귀에 맴도는 중독성 강한 멜로디 위에 "고민 없이 떠나자"라는 시원한 메시지를 담아 특유의 청량한 에너지를 역대급으로 폭발시킨다.

한편, 석매튜, 김태래, 박건욱이 속한 제로베이스원은 오는 3월 13~15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE'를 개최, 월드투어의 대장정을 마무리한다.

iaspire@newspim.com