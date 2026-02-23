[MLB] 샌프란시스코 이정후, 첫 시범경기서 안타에 호수비까지

우익수로 선발 출전···2회 안타 후 선취 득점까지 연결

3경기 만에 첫 출전 샌디에이고 송성문, 2타수 무안타

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 이정후(샌프란시스코)가 2026시즌 첫 시범경기에서 안타와 호수비를 동시에 선보이며 기분 좋은 출발을 알렸다.

이정후는 23일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일의 스코츠데일 스타디움에서 열린 시카고 컵스와의 2026 메이저리그 시범경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 1안타 1득점을 기록했다.

[스코츠데일 로이터=뉴스핌] 샌프란시스코의 이정후가 시카고 컵스와의 시범경기에서 2회 안타를 기록했다. 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

전날 시애틀전에는 출전하지 않았던 그는 이날 선발 라인업에 이름을 올리며 올 시즌 첫 실전에 나섰다. 특히 이번 시즌을 앞두고 해리슨 베이더 영입에 따라 중견수에서 우익수로 포지션을 옮긴 뒤 치른 첫 경기라는 점에서 의미가 있었다.

상대 선발은 지난해 32경기(27선발)에 등판해 11승 7패 평균자책점 3.95를 기록한 콜린 레아였다. 이정후는 첫 타석부터 침착했다. 0-0으로 맞선 2회말 1사 주자 없는 상황에서 레아의 4구째 시속 141.9㎞ 바깥쪽 스플리터를 정확히 받아쳐 유격수 옆을 빠지는 좌전 안타로 연결했다.

이후 브라이스 엘드리지의 볼넷으로 2루에 진루한 그는 윌 브레넌의 적시타 때 홈을 밟으며 선취 득점까지 올렸다.

[스코츠데일 로이터=뉴스핌] 샌프란시스코의 이정후가 시카고 컵스와의 시범경기에서 2회 윌 브레넌의 안타 때 3루로 진루하고 있다. 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

4회 두 번째 타석에서는 좌완 라일리 마틴을 상대했다. 마틴의 5구째 시속 152.8㎞ 포심 패스트볼을 공략했으나 타구는 좌익수 뜬공으로 이어졌다.

이정후는 우익수 자리에서 호수비도 선보였다. 이정후는 6회초 1사 3루 위기 상황에서 채스 맥코믹의 뜬공을 파울 지역까지 따라가 잡아낸 뒤, 태그업해 홈으로 쇄도하던 케인 케플리를 향해 정확하고 강한 송구를 뿌려 아웃을 완성했다.

이정후는 팀이 3-0으로 앞선 6회말 세 번째 타석에서 옌리 로하스의 2구째 시속 137.9㎞ 체인지업에 타이밍을 빼앗기며 좌익수 얕은 뜬공으로 물러났다. 이날 그는 6회까지 세 차례 타석을 소화한 뒤 7회초 시작과 함께 루이스 마토스와 교체돼 경기를 마쳤다.

[피오리아 로이터=뉴스핌] 샌디에이고 유니폼을 입은 송성문. 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

샌디에이고의 송성문은 이날 미국 애리조나주 피오리아 스타디움에서 열린 LA 다저스와의 시범경기에서 6회말 대타로 출전해 2타수 무안타 1삼진을 기록했다.

앞서 두 차례 시범경기에 결장한 송성문은 팀이 0-4로 뒤진 6회말 2사 2루, 첫 출전 기회를 잡았다. 하지만 송성문은 다저스 투수 카를로스 듀란의 4구째 시속 157.4㎞ 포심에 반응하지 못하며 삼진을 당했다.

송성문은 9회 마지막 타석에서는 바뀐 투수 크리스티안 수아레스를 상대로 4구째 시속 150.5㎞의 직구를 받아쳤다. 하지만 타구는 다이빙 캐치를 시도한 유격수 노아 밀러의 글러브에 빨려 들어가 결국 무안타로 경기를 마무리 지었다.

전날(22일) LA 에인절스와 시범경기에서 2루수로 선발 출전해 결승타 포함 3타수 2안타 3타점 1득점으로 인상적인 활약을 펼친 김혜성(LA 다저스)은 결장하며 송성문과의 맞대결이 불발됐다. 경기는 다저스가 5-1로 승리했다.

디트로이트의 한국계 외야수 저마이 존스는 이날 볼티모어와 경기에 교체 선수로 나와 2타수 무안타를 기록했다. 또 휴스턴의 한국계 셰이 위트컴은 세인트루이스와 경기에 결장했다.

피츠버그에서 방출된 뒤 뉴욕 메츠로 이적한 배지환은 이날 뉴욕 양키스와 시범경기에서 교체 출전해 2타수 1안타를 기록했다.

wcn05002@newspim.com