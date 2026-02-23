박형준 부산시장 "'6월 BTS 공연' 앞두고 숙박요금 불법 단속 강화"

위반 시 최대 2년 징역 또는 2000만 원 벌금
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 오는 6월 열리는 'BTS(방탄소년단) 월드투어 부산공연'을 앞두고 숙박요금 폭리 등 불법행위 차단에 나섰다.
시는 23일부터 6월 15일까지 행사장과 주요 관광지 주변 숙박업소를 대상으로 특별단속을 실시한다고 밝혔다.
이번 조치는 지난 1월 열린 '민관 합동 가격안정 대책회의'에서 논의된 숙박요금 급등 방지 대책의 후속 조치다. 당시 부산시는 대형 행사 기간 중 가격 안정 대응 매뉴얼 마련과 현장 점검 강화를 약속했으며, 이번 단속은 그 실천 단계다.
특별단속은 공연 기간 관광객 증가에 편승한 숙박요금 폭리, 미신고 숙박영업, 공중위생관리법 위반 등의 불법행위를 집중 점검한다.
주요 대상은 공유숙박 중개 플랫폼을 통한 오피스텔·주택의 불법 영업, 요금표 미게시, 게시요금 미준수 등 소비자 피해를 유발하는 행위다.
부산시 특별사법경찰과는 적발된 위반업소에 대해 형사 입건과 행정조치를 병행한다. 위반 정도에 따라 최대 징역 2년 또는 벌금 2000만 원 이하의 처벌이 가능하다. 시는 이를 통해 선량한 숙박업주를 보호하고 관광객에게 합리적 가격과 양질의 숙박환경을 제공할 방침이다.
박형준 시장은 "BTS 월드투어는 전 세계의 이목이 부산으로 쏠리는 기회"라며 "숙박 불법행위에 대한 철저한 대응으로 부산의 관광 이미지를 지키고 다시 찾고 싶은 글로벌 도시로 만들겠다"고 말했다.
