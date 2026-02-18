끝내 골문 못 두드린 울산, ACLE 16강 좌절... 서울·강원만 생존

서울, 히로시마와 2-2 무승부 거뒀지만 7위로 진출
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 울산 HD가 끝내 골문을 열지 못하며 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 진출에 실패했다.
김현석 감독이 이끄는 울산은 18일(한국시간) 중국 상하이 푸둥 축구장에서 열린 ACLE 리그 스테이지 8차전 최종전에서 상하이 하이강과 0-0으로 비겼다. 승리만 거두면 자력으로 16강에 오를 수 있었지만, 결정력 부족에 발목이 잡혔다.
이로써 울산은 2승 3무 3패(승점 9)를 기록했다. 같은 시각 멜버른 시티와 0-0으로 비긴 강원FC와 승점, 득실차(-2)까지 같았으나 다득점에서 갈렸다. 울산은 8경기에서 6골에 그친 반면 강원은 9골을 넣으며 8위를 차지했고, 울산은 9위로 밀려 탈락이 확정됐다.
ACLE 리그 스테이지는 동·서아시아 각각 12개 팀이 경쟁해 상위 8개 팀이 16강 토너먼트에 진출하는 구조다. 울산은 지난 시즌에 이어 이번에도 리그 스테이지 문턱을 넘지 못하며 2년 연속 탈락의 아쉬움을 남겼다.
경기 내용만 놓고 보면 울산이 주도권을 쥐었다. 전반 초반부터 적극적으로 공격을 전개했다. 전반 10분 이동경의 로빙 패스를 받은 야고가 골키퍼와 일대일 기회를 맞았지만, 슈팅이 골포스트를 스치며 득점으로 이어지지 않았다.
전반 막판에도 공세는 계속됐다. 42분 이동경의 왼발 중거리 슛, 이어 43분 보야니치의 날카로운 킬패스 이후 이어진 슈팅까지 연속으로 골문을 위협했으나 마무리가 아쉬웠다.
후반전에도 흐름은 비슷했다. 후반 5분 이동경의 원터치 패스를 받은 강상우가 상대 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만, 왼발 슛이 막혔다. 시간이 흐를수록 울산의 조급함은 커졌다.
김현석 감독은 후반 35분 심상민, 장시영, 말컹을 투입하며 승부수를 던졌다. 후반 40분에는 이규성의 스루패스를 받은 이진현이 왼발 슛을 시도했지만, 이 역시 상대 골키퍼 선방에 가로막혔다.
울산은 이날 볼 점유율 60%, 총 21개의 슈팅(유효 슈팅 10개)을 기록하며 경기를 압도했다. 그러나 끝내 골망을 흔들지 못한 채 고개를 숙였다.
한편 강원FC는 호주 멜버른 렉탱귤러 스타디움에서 열린 같은 라운드 경기에서 멜버른 시티와 0-0으로 비기며 승점 9를 확보, 다득점에서 앞서 8위를 지켜 16강 진출에 성공했다. 강원 역시 12개의 슈팅을 시도했지만 유효 슈팅은 1개에 그쳤다. 오히려 상대의 4차례 유효 슈팅을 박청효 골키퍼가 막아내며 승점 1을 지켜냈다.
앞서 산프레체 히로시마와 2-2로 비긴 FC서울은 2승 4무 2패(승점 10)로 7위를 확정하며 강원과 함께 16강 토너먼트에 올랐다.
