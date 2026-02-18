여자 컬링, 선두 스웨덴 8-3 완파... 최종전서 캐나다와 4강 티켓 놓고 격돌

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 예선에서 선두를 달리던 스웨덴을 완파하며 준결승 진출의 불씨를 살렸다. 이제 운명의 한 판, 캐나다와의 최종전만을 남겨두고 있다.
스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 한국(세계 3위)은 18일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 라운드로빈 8차전에서 스웨덴(세계 4위)을 8-3으로 제압했다. 승부는 7엔드 만에 마무리됐다.
이번 대회는 10개 팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈 방식으로 진행되며, 상위 4개 팀에게 준결승 진출권이 주어진다. 5승 3패를 기록한 한국은 현재 4위에 올라 있다. 19일 열리는 예선 마지막 경기에서 5위 캐나다(4승 2패)와 맞붙어 4강 진출 여부를 가리게 된다.
이날 상대였던 스웨덴은 이미 6승 1패(1위)로 가장 먼저 준결승행을 확정한 팀이었다. 그러나 초반부터 공격적인 샷을 시도하다가 잇따른 실수를 범했고, 한국은 이를 놓치지 않았다.
후공으로 출발한 1엔드에서 한국은 김민지의 완벽한 투구로 하우스 안에 스톤 3개를 배치하며 유리한 구도를 만들었다. 이어 김은지가 마지막 스톤으로 스웨덴의 두 번째 스톤을 밀어내며 단숨에 3점을 따냈다.
2엔드 역시 팽팽한 흐름이 이어졌지만, 마지막 순간 스웨덴 스킵 안나 하셀보리의 샷이 빗나가면서 한국이 스틸에 성공했다. 점수는 4-0으로 벌어졌다. 기세를 탄 한국은 3엔드에서도 하셀보리의 실수를 유도했고, 2점을 추가하며 6-0까지 달아났다.
승부의 추는 이미 기울었다. 4엔드에서도 2점을 더 보탠 한국은 8-0으로 크게 앞서며 사실상 승기를 굳혔다. 스웨덴은 5엔드와 6엔드에서 각각 1점씩 만회해 8-2로 따라붙었고, 7엔드에서도 센터 가드 작전을 펼치며 반전을 노렸다. 하지만 한국은 침착하게 대응하며 1실점으로 최소화했다.
점수 차를 단기간에 뒤집기 어렵다고 판단한 스웨덴은 결국 기권을 선언했고, 경기는 7엔드 만에 한국의 8-3 승리로 종료됐다.
한국과 캐나다의 라운드로빈 최종전은 19일 오후 10시 5분(한국시간)에 열린다.
