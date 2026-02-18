용인시, 도시공원 화재·풍수해 재해 대응 계획 수립

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 지역 도시공원에서 발생할 수 있는 산불과 풍수해 등 재해에 신속 대응하기 위한 계획을 수립했다고 18일 밝혔다.
시는 산불 화재 대응을 위해 주요 산지형 공원에 산불 진화장비를 확보하고 경각심 고취를 위한 홍보물 설치를 추진한다. 화재 발생 시 시청 산림과와 구청 도시미관과 공직자로 구성된 산불 진화대를 초기 진압에 투입하며 공원관리원 216명을 동원해 확산을 막는다.
초기 진화 후에는 군부대와 연간단가 공사 인력을 원활히 투입할 수 있도록 공조체계를 구축하고 피해조사 결과를 토대로 단계별 예산 확보와 공사 절차 매뉴얼을 마련했다.
풍수해 대응으로는 피해 우려 지역 공원을 대상으로 순찰과 보강공사를 지속하며 해빙기 급경사지 확인·보강, 위험 수목 제거, 우배수로 정비·청소를 추진한다. 피해 발생 시 이용객 통제와 재해상황실·기동대응반 운영으로 대처하고 마무리 후 관련 부서와 협업해 복구를 신속히 진행한다.
시 관계자는 "석성산·광교산 등 산지 인접 공원이 많아 화재·풍수해 시 신속 대응이 필수"라며 "취약지역 지속 점검과 예방 활동으로 시민 안전 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.
