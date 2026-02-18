경기도교육청, 올해 IB 교육 일반화 정책 추진 본격화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 18일 'IB 교육 일반화 정책'을 본격 추진한다고 발표했다. 이는 지난 3년 동안의 성과를 바탕으로 국제바칼로레아(IB) 교육을 공교육 전반에 확산하기 위한 방안이다.
도교육청에 따르면 학교 유형이나 지역 여건에 관계없이 'IB 교육'의 교수학습 원리를 교실에 적용하기 위해 다양한 노력을 기울이기로 했다. 이 정책은 교육공동체 역량 강화, 연구·실천 네트워크 구축, 성과 공유 및 확산으로 구성된다.
특히 도교육청은 'IB 전문교원'과 'IB 월드스쿨(인증학교)'를 핵심 실행 기반으로 삼아 일반화 정책을 추진하고 있다. 10일에는 3차 집중 연수를 통해 75명의 IB 국제공인 전문강사(FPD) 양성을 완료했으며, 대학 연계 과정에서 86명의 'IB 교육전문가(IBEC)'도 추가 배출됐다.
이로써 총 460여 명의 'IB 전문교원'을 확보해 현장 지원 체계를 구축했으며, 이들은 앞으로 'IB 교육 연구공동체'의 중요한 역할을 수행하게 된다. 이들은 IB 교육을 운영하지 않는 학교 교원과 협력하여 수업과 평가를 일반 수업에 적용하고, 미래형 교수학습을 확산할 계획이다.
도교육청은 2월에 연천왕산초를 포함해 총 30개 학교의 'IB 월드스쿨' 인증을 완료했다. 이들 학교는 높은 수준의 수업과 평가 사례를 공유하며 지역 중심의 'IB 교육' 확산에 기여할 예정이다.
향후 도교육청은 'IB 월드스쿨'의 내실 있는 실천을 지원하고, 전문교원과 인증학교를 중심으로 연구공동체 운영 확대 및 사례 축적·공유를 통한 정책을 단계적으로 추진할 예정이다. 이러한 과정을 통해 'IB 교육'이 공교육 내 교수 및 평가 문화를 혁신하는 원동력이 될 것으로 기대하고 있다.
