李대통령, 쇼트트랙 '은메달' 황대헌에 "빙판 승부사 그 자체···자랑스러워"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500ｍ에서 은메달을 따낸 황대헌에게 축하 메시지를 전하며 격려했다.
이 대통령은 15일 자신의 페이스북에 '빙판 승부사의 침착한 레이스, 대한민국 쇼트트랙 은메달을 축하합니다'라는 제목의 글을 올려 "값진 은메달을 거머쥔 황대헌 선수에게 뜨거운 박수를 보낸다"라고 밝혔다. 이어 "세계 최정상급 기량을 다시 한 번 입증했다"라며 자부심을 드러냈다.
황대헌은 이날 열린 남자 1500ｍ 결승에서 2분 12초 304의 기록으로 네덜란드의 옌스 판트 바우트에 이어 두 번째로 들어오며 은메달을 목에 걸었다.
이번 메달로 황대헌은 올림픽 세 대회 연속 시상대에 오르는 기록을 세웠다. 그는 2018년 평창 동계올림픽 500ｍ 은메달, 2022년 베이징 동계올림픽 1500ｍ 금메달과 5000ｍ 계주 은메달에 이어 또 하나의 메달을 추가했다. 한국 남자 쇼트트랙 선수로는 최초로 올림픽 3회 연속 메달 획득이라는 이정표를 세운 셈이다.
이 대통령은 "베이징 대회 금메달의 영광에 이어 이번에도 은메달을 더하며 꾸준함과 실력을 동시에 증명했다"라며 "치열한 레이스 속에서도 끝까지 침착함을 잃지 않고 자신의 페이스를 지켜낸 모습은 진정한 '빙판 승부사' 그 자체였다"라고 치켜세웠다. 그러면서 "정말 대단하고 자랑스럽다"라고 거듭 축하의 뜻을 전했다.
또한 황대헌이 밝힌 '잠깐 반짝하는 스타가 아닌 오래 기억되는 선수가 되겠다'는 다짐을 언급하며, "그의 땀과 열정이 앞으로도 값진 결실로 이어지길 국민과 함께 힘차게 응원하겠다"라고 강조했다.
황대헌과 함께 결승에 오른 신동민은 2분12초556으로 4위를 마크했고, 임종언은 준준결승에서 탈락했다. 이 대통령은 "함께 출전한 신동민 선수와 임종언 선수에게도 따뜻한 격려를 전한다"라고 덧붙였다.
