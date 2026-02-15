아이스하키 美-덴마크전서 그린란드 국기가 나부낀 이유

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 아이스하키 미국-덴마크전은 경기 내용보다 관중석의 '그린란드 국기'가 더 주목을 끌었다. 미국과 덴마크는 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산타줄리아 아이스하키 아레나에서 올림픽 남자 아이스하키 예선 C조 2차전을 치렀다. 미국은 NHL 출신 스타 선수들을 앞세워 6-3으로 이겼다.
이날 관중석은 경기 전부터 묘하게 긴장감이 달아올랐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합을 거론해온 탓에 북극권을 둘러싼 외교 이슈가 빙판으로 스며든 것이다. 그린란드는 덴마크 왕국의 자치령이다.
경기장 안에서 물리적 충돌은 없었지만 대신 그린란드 국기가 등장했다. 관중석 곳곳에서 붉은색과 흰색이 반으로 갈린 그린란드 깃발이 흔들렸다.
AP통신은 독일에서 온 알렉산데르 칼닌시의 발언을 인용해 "그린란드는 미국이 아니라 그린란드 국민이 결정한다. 유럽 사람으로서 우리는 함께 맞서야 한다. 나는 그린란드와 연대를 보여주러 왔다"며 "우리는 유럽인이고, 유럽인이라면 함께해야 한다고 생각한다"고 말했다.
정치적 메시지에 선을 긋는 관중도 있었다. 덴마크 팬은 "종목이 무엇이든지, 아이스하키든 테니스든 봅슬레이든 축구든 스포츠는 정치와 아무 관련이 없다. 선수들은 정치인이 아니라 운동선수"라고 말했다. 미국을 응원하러 온 팬 역시 "지금은 그런 문제들을 잠시 내려놓고 국가 대 국가의 경쟁을 즐길 때다. 우리는 이번 대회에 참가한 모든 나라를 응원하는 걸 좋아한다"고 했다.
psoq1337@newspim.com