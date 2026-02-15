충북보건환경연구원, "메타뉴모바이러스 A형으로 전환"…겨울철 유행 주의

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북보건환경연구원이 도내에서 유행 중인 사람 메타뉴모바이러스(HMPV)의 유전형이 'A형'으로 바뀐 사실을 확인했다. 연구원은 겨울철을 중심으로 한 유행이 다시 뚜렷해지고 있다며 감염 주의를 당부했다.
HMPV는 주로 영유아와 고령층의 폐렴 등 호흡기 질환을 유발하는 바이러스다.
연구원은 2022년부터 2025년까지 4년간 호흡기 환자 표본감시를 통해 수집한 HMPV 양성 검체 124건을 전장유전체 분석한 결과, 기존 'B형'에서 'A형(A2.2.2 하위 계통)'으로 완전 전환된 사실을 확인했다고 15일 밝혔다. 코로나19 팬데믹 기간이던 2022년에는 가을철 발생이 급증하는 등 비정상적인 유행을 보였고, 2023년에는 여름까지 확산됐다.
그러나 2024년 이후에는 다시 겨울과 봄철을 중심으로 하는 기존 계절성이 회복된 것으로 나타났다. 연구원은 이러한 변화가 바이러스 유전형과 관련이 깊다고 설명했다.
전장유전체 분석 결과 A형 변이주는 G 유전자 안에 111개의 염기서열이 중복된 구조 변이를 갖고 있었으며 이 특성이 바이러스의 환경 적응력을 높여 지역사회 내 우세종으로 자리잡게 한 것으로 분석했다.
박신희 충북보건환경연구원 연구사는 "팬데믹 이후 불규칙하던 HMPV 유행이 A형 변이의 확산과 함께 본래 계절성을 되찾았다"며 "영유아와 고령층 등 고위험군 보호를 위해 밀집시설 방역을 강화해야 한다"고 강조했다.
연구원은 HMPV 백신이 아직 없어 개인 위생 관리가 최선의 예방법이라고 밝혔다. 특히 ▲30초 이상 손 씻기▲기침 예절 준수▲호흡기 증상 시 신속한 진료 등을 당부했다.
