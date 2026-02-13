뉴욕연은 "트럼프 관세 부담은 온전히 미국인 몫...90% 떠안아"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 대통령이 교역 상대국들에 부과한 관세의 거의 90%를 미국 기업과 소비자가 떠안고 있다는 뉴욕연방준비은행의 보고서가 나왔다.

현지시간 12일 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 그간 트럼프 대통령은 "우리가 부과한 위대한 관세는 외국 기업이 모두 부담하게 된다"고 주장했지만 뉴욕연은의 실증 분석은 이와는 정반대였다.

해당 보고서는 지난해 1월~11월까지 발생한 관세 비용의 거의 대부분은 미국 민간에 전가됐다고 분석했다. 연말로 가면서 그 비율이 조금씩 줄어들긴 했지만 거의 90%가 미국인들의 몫이었다. 보고서에 따르면 작년 1월~8월 미국 민간에 전가된 관세 부담율은 94%에 달했고, 9~10월 동안에는 92%, 11월에는 86%로 나타났다.

보고서는 "우리의 분석 결과, 관세 부담의 대부분은 여전히 미국 기업과 소비자들에게 전가되고 있다"며 "(그들이) 지난해 부과된 고율 관세로 인한 경제적 부담의 대부분을 계속 짊어지고 있다"고 설명했다. 미국의 평균 수입 관세율은 종전 2.6%에서 지난해 13%로 껑충 뛰었다고 보고서는 덧붙였다.

이번 연구 보고서는 미국 기업과 소비자의 관세 부담이 각각 어느 정도 비율로 나눠지고 있는지는 따로 제시하지 않았다.

트럼프의 관세 정책은 최근 미국 의회와 사법부, 동맹국을 가리지 않고 도마 위에 올라 있다. 이날 뉴욕연은의 보고서는 트럼프가 주장했던 관세정책의 정당성을 위협하는 것은 물론이고 가을 대선을 앞두고 공화당의 정치적 부담을 키우는 내용이다.

지난 11일 미국 하원은 본회의에서 '캐나다에 대한 트럼프 대통령의 관세 부과 조치에 반대한다'는 결의안을 통과시켰다. 여기에는 공화당 의원 6명도 동참, 관세정책을 둘러싼 집권 여당내 균열상이 계속되고 있음을 보여줬다.

FT는 다만 트럼프의 관세가 미국 소비자 물가에 미치는 영향은 당초 많은 경제학자들이 우려했던 것보다는 다소 제한적이라고 했다. 미국의 소비자물가(CPI) 상승률(전년동월비 기준)은 지난해 1월 3%에서 연말(12월) 2.7%로 둔화했다.

현지시간 13일 발표되는 새해 첫달 CPI 상승률은 전월 2.7%에서 2.5%로 낮아졌을 것으로, 변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원 CPI 상승률 역시 전월 2.6%에서 2.5%로 둔화했을 것으로 예상됐다.

LA 타겟 매장에서 식료품을 고르는 소비자 [사진=로이터 뉴스핌]

