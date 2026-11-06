세종남부소방서, 소방 장비 견학·안전교육 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종남부소방서가 6일 소방의 날 맞이 체험행사를 시작했다
- 관내 119안전센터 6곳에서 9일까지 소방 현장을 개방했다
- 방문객들은 장비 견학과 물소화기 교육, 사진촬영을 체험했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종남부소방서가 소방의 날을 맞아 어린이와 시민들에게 소방 현장을 체험하고 안전의 중요성을 배울 수 있는 기회를 제공한다.
6일 남부소방서는 제64주년 소방의 날을 맞아 관내 119안전센터 6곳에서 '우리동네 소방서 나들이' 행사를 진행한다고 밝혔다.
행사는 어진119안전센터에서 오는 7일까지 진행되며 아름·한솔·보람·장군·집현119안전센터에서는 9일 하루 동안 열린다.
주요 프로그램은 소방의 날 의미와 소방관의 역할 알아보기, 소방장비 및 안전센터 견학, 물소화기를 활용한 안전교육 등이다. 소방의 날 기념 사진 촬영 공간도 마련해 방문객들에게 체험과 추억을 함께 제공한다.
특히 행사 기간 오전 9시부터 오후 5시까지 각 안전센터를 찾는 방문객은 무료 즉석 네컷사진 촬영을 이용할 수 있다.
김영근 서장은 "이번 행사가 어린이들에게는 소방안전의 중요성을 배우는 뜻깊은 시간이 되고, 시민들에게는 소방서를 더욱 가깝게 느끼는 계기가 되길 바란다"며 "시민과 소통하며 안전문화를 확산할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com