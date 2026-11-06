DMZ 겨울 철새와 만남…고양특례시 '겨울, 새가 날다' 운영

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시는 6일 겨울 생태탐방을 13일부터 운영한다고 밝혔다
- 참가자들은 장항습지에서 겨울 철새 수만 마리를 탐조한다
- 전문 해설과 먹이 주기로 생태계 보호와 공존을 체험한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 한강 하구와 장항습지의 우수한 생태적 가치를 알리기 위해 생태 탐방 프로그램 '겨울, 새가 날다'를 오는 13일부터 운영한다고 6일 밝혔다.
'겨울, 새가 날다'는 한강 하구 DMZ 평화의 길과 람사르 습지로 등록된 고양 장항습지 일원을 전문 해설사와 함께 걸으며 겨울 철새를 관찰하는 고양시의 대표 겨울 생태 관광 프로그램이다.
참가자들은 장항습지 생태관을 거점으로 한강 하구 군 철책선 평화의 길을 걸으며 고양시를 찾는 재두루미, 큰기러기, 쇠기러기 등 수만 마리의 겨울 철새를 직접 탐조하게 된다.
또 장항습지만의 독특한 버드나무-말똥게 공생 생태계와 선버들 군락지에 대한 전문 생태해설이 더해져 교육적 효과가 우수할 것으로 기대된다.
프로그램은 혹한기 철새들의 취식 활동과 생태 리듬을 고려해 주중 및 주말(목·토요일) 운영되며 철새 먹이 주기 체험 등 한강하구 생태계를 직접 보호하고 공존을 체험하는 다채로운 현장 활동으로 구성된다.
서은원 관광과장은 "장항습지는 생물다양성이 풍부한 국제적 람사르 습지이자 미래 세대에게 물려주어야 할 고양시의 소중한 생태 자산"이라며 "이번 프로그램을 통해 시민들이 평화와 생태의 소중함을 체감하고 도심 속 자연이 주는 따뜻한 위로와 휴식을 만끽하길 바란다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com