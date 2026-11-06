'2026 인문문화축제' 개최, 인공지능 시대에 '인문지능'을 묻다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국문화예술교육진흥원(원장 임진택)과 함께 11월 6일부터 8일까지 레이어스튜디오11에서 '2026 인문문화축제'를 개최한다. 아울러 행사 기간 전후에 전국에서 축제와 연계한 인문 프로그램도 운영한다.

문체부는 인공지능(AI)이 답을 제시하는 시대일수록 스스로 질문하고 판단하며 타인과 관계 맺는 인문의 가치가 더욱 중요해진다는 데 주목해, 올해 축제의 주제를 '인문지능'으로 정했다. '인문지능'은 나를 돌아보고, 타인을 이해하며, 삶의 방향을 스스로 선택하는 힘을 뜻한다.

축제는 사유와 판단을 다루는 '생각의 주도권'(인문대화), 감각과 경험을 일깨우는 '경험의 고유성'(전시‧체험), 이해와 공감을 나누는 '관계의 재발견'(교류)이라는 세 가지 소주제로 구성했다. 특히 주요 인문사업의 성과를 대담과 공연, 전시, 체험으로 풀어내, 시민들이 '인문지능'을 설명으로 듣기보다 직접 경험할 수 있도록 했다.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026.11.06 jyyang@newspim.com

◆인문 중장기 발전 방향 의견 수렴하는 '정책토론회', 다양한 시선으로 인문지능 묻는 '인문대화', 인문사업 성과와 시·노래 어우러진 '인문의 밤' 진행

개막일인 6일에는 '제3차 인문기본계획' 수립을 위한 정책토론회를 열어, 앞으로 인문 정책 방향에 담을 인문 현장의 목소리를 듣는다. 이에 앞서 정책토론회와 연계해 인공지능 '알파고'와 대국을 펼쳤던 이세돌 전 프로바둑기사와 최성운 피디(PD)가 '인공지능이 둘 수 없는 한 수'를 주제로 인공지능 시대의 인간다움과 인문의 가치를 이야기한다.

11월 7일에는 김겨울 작가와 김초희 영화감독, 이충녕 콘텐츠 창작자가 '비교하지 않는 나만의 속도'를, 이종범 웹툰 작가와 심채경 천문학자, 박혜진 편집자 겸 문학평론가가 '당신의 일에도 인문이 있나요'를 주제로 대화를 이어간다. 8일에는 넉살 가수와 임승원 콘텐츠 창작자, 유규선 콘텐츠기획자가 '설렘은 편집되지 않아요'를 주제로 사람과 관계, 기록의 의미를 짚는다.

인문사업 성과와 시, 노래, 사유가 어우러지는 '인문의 밤'도 펼쳐진다. 6일 저녁에는 '삶의 무늬'를 마련해 1부에서는 황인찬 시인과 양희은 가수가 시와 노래가 만나는 토크콘서트 '노래가 된 시'를 선보인다. 2부에서는 인문사업 성과 발표회를 진행한다. '모두의 인문학' 참여자들의 '춤이 말을 걸다'와 '열린 희곡 낭독회', 지역인문실천 사례 '경북답게', 청년 작가와 어르신이 함께하는 책 담화 '삶을 건네는 회고록'이 이어진다.

7일에는 한국교육방송공사(EBS)와 공동 기획한 '사유의 시간'을 진행한다. 선우정아 가수와 조병수 건축가가 작업실과 도시, 일상에서 이어 온 생각을 바탕으로 인공지능 시대에 사유한다는 것의 의미를 관객과 나눈다. 진행은 김일중 아나운서가, 특별공연은 박정수 소리꾼이 맡는다. 행사 전 관객에게 미리 받은 질문은 무대 위 대화로 이어갈 예정이다.

인문 전시와 교류 프로그램, 체험 행사, 지역 연계 프로그램도 마련

행사장에서는 축제 주제와 인문사업을 아우르는 통합 주제전시를 개최한다. '길 위의 인문학', '지혜학교'‧'모두의 인문학'의 현장 기록. 전국 10개 지역의 인문 활동을 사진과 영상으로 소개하는 '지역인문실천-지역답게', '청년인문실험'에서 나온 질문 100개를 '질문 열매'와 '씨앗'으로 만나는 전시, 타인의 삶을 읽고 자신의 회고 한 문장을 보태는 '삶을 건네는 회고록' 등을 둘러볼 수 있다.

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◆인문사업 참여자와 운영자, 강사, 전문가가 현장 경험을 나누는 교류 프로그램 '인문모임'도 여섯 차례 열려 사업별 현장 사례를 공유하고 앞으로의 방향을 함께 논의한다.

아울러 야외 공간에서는 인간다움을 지키는 나만의 기록을 남기는 '모두의 회고록'과, 안동 인문행복센터가 청년들의 고민과 질문을 모아 선보이는 '인문행복트럭'을 만날 수 있다. 행사장 밖에서는 마포‧홍대 일대를 걸으며 인문을 경험하는 '인문탐방'을 사전 신청자를 대상으로 운영한다. 상수동 골목을 인문학적으로 읽어 보는 '골목의 취향 공간 레이어', 경의선 숲길을 걸으며 그림으로 기록하는 '경의선 숲길 스케치 레이어', 홍대의 음악과 인디 문화, 밤 풍경을 탐방하는 '나이트 문화의 레이어' 등 세 가지 과정이다.

축제를 전후해 전국 곳곳에서도 '인문지능'과 연계한 인문 프로그램이 이어진다. 전국 10개 지역서점은 주제별 책 추천(북큐레이션)과 작가 '북토크'를 진행한다. 서울 마포구 '책방연희'에서는 한유주 소설가가, 경기 파주시 '시옷책방'에서는 정재승 뇌과학자가, 경기 용인시 '빈칸놀이터‧빈칸라운지'에서는 황보름 작가가, 경기 고양시 '너의 작업실'에서는 정혜윤 작가가 독자들과 만난다. 이 밖에도 지역 거점 청년 인문 프로그램인 '청년인문교실'과 '길 위의 인문학', '지혜학교', '모두의 인문학' 등 인문문화정책 사업도 11월 한 달간 전국 193곳에서 만나볼 수 있다.

ㅏ문체부 정향미 문화예술정책실장은 "인공지능 시대에도 삶의 방향을 정하는 것은 결국 사람이며, 그 힘은 인문에서 나온다. 이번 축제가 국민 한 사람 한 사람이 자신의 '인문지능'을 발견하고, 인문이 일상의 힘이 되는 계기가 되기를 바란다. 문체부는 내년도 인문 분야 정부 예산안을 11.9% 증액한 259억 원으로 편성하고, 인공지능 시대에 인문의 가치를 국민 일상으로 확산하기 위해 노력할 계획"이라고 밝혔다.

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