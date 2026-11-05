'런던이의 마법병원', 뮤지컬로 제작…2027년 여름 서울 초연

AI 핵심 요약beta
- 주부가 5일 조이컬처와 ‘런던이의 마법병원’ 뮤지컬 제작 계약을 체결했다
- 뮤지컬은 2027년 여름 서울 초연 후 전국 투어로 확대할 예정이다
- 작품은 어린이의 병원 공포를 다루며 영화·애니메이션 확장도 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대만 번역 출간 이어 공연으로 확장…전국 투어 예정
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 동화 '런던이의 마법병원'이 뮤지컬로 제작된다.
5일 도서출판 주부(JUBOO)는 공연제작사 조이컬처와 '런던이의 마법병원' 뮤지컬 제작 계약을 체결했다고 밝혔다. 공연은 2027년 여름 서울에서 초연한 뒤 전국 투어로 확대할 예정이다.
'런던이의 마법병원'은 주사가 무서운 딸에게 용기를 주기 위해 김미란 작가가 쓴 동화다. 남편 오영준이 '스티브'라는 이름으로 그림을 맡았으며 부부는 작품 출간을 위해 독립출판사 주부를 설립했다.
출판사 측에 따르면 '런던이의 마법병원'은 교보문고 어린이 종합 베스트셀러에 28주 연속 이름을 올렸고, 2025년 상반기 어린이 분야 전체 도서 가운데 8위를 기록했다.
작품은 병원과 주사에 대한 어린이의 두려움을 판타지 모험으로 풀어낸다. 주사기를 든 유령과 말하는 무지개 지렁이 등 캐릭터를 통해 주인공 런던이가 두려움과 마주하고 성장하는 과정을 그린다.
이후 시리즈는 '런던이의 마법학교' 등으로 확장됐다. 현재 국내에는 총 4권이 출간됐으며 2027년 1분기에는 '런던이의 마법학교 3' 출간을 예정하고 있다.
해외 출간도 진행 중이다. 대만 원류출판(Yuan-Liou Publishing)을 통해 번체중문판이 출간됐으며 지난 10월에는 '마법미궁'과 '마법의 강' 등 후속작 2종이 추가로 현지에 소개됐다.
출판사에 따르면 대만 온라인 서점 금석당의 브리지북·어린이 이야기 분야 신간 판매 차트에서 관련 도서와 시리즈 세트가 상위권에 올랐다. 오는 8일에는 대만 에슬라이트 신뎬점에서 어린이 대상 낭독 행사도 열릴 예정이다.
뮤지컬 제작을 맡은 조이컬처는 '바다탐험대 옥토넛', 앤서니 브라운의 '우리 아빠가 최고야', '누가 내 머리에 똥 쌌어?' 등 아동 콘텐츠를 원작으로 한 가족 공연 제작에 참여해왔다.
주부는 향후 신작 출간과 해외 출판을 이어가며 '런던이' 시리즈를 공연뿐 아니라 영화와 애니메이션 등으로 확장할 계획이다.
taeyi427@newspim.com