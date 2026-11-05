KGC 정관장 'GLPro 코어', 식품기술대상 과기부 장관상 수상

AI 핵심 요약beta
- KGC는 4일 정관장 GLPro 코어로 과기부 장관상을 받았다.
- GLPro 코어는 홍삼 혈당 조절 기전과 바이오마커 개선을 입증했다.
- 제품은 출시 후 매출 230억원을 넘고 말레이시아 수출도 증가했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KGC의 혈당 건강 브랜드 정관장 'GLPro'의 'GLPro 코어'가 지난 4일 서울 코엑스에서 열린 '2026 한국식품연구원 식품기술대상'에서 과학기술정보통신부 장관상을 받았다. 이 상은 식품기술대상의 최고상인 기술대상에 해당한다.
KGC는 오믹스 분석 기술로 홍삼의 혈당 조절 기전을 단백체 분석 기반으로 연구했고, 인체적용시험에서 공복혈당, 당화혈색소, GLP-1 등 혈당 관련 바이오마커 6가지의 유의미한 개선을 확인했다고 밝혔다.
'GLPro 코어'는 식품의약품안전처로부터 '혈당 조절에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받은 '정관장 홍삼(KGC05pg)'을 주원료로 쓰고 당류를 0g으로 설계한 건강기능식품이다. 2024년 10월 출시 이후 누적 매출은 230억원을 넘었다. 올해 1월 처음 수출한 말레이시아에서는 월별 수출액이 첫 수출 때의 5배 수준으로 늘었다.
KGC 관계자는 "앞으로도 과학적 근거에 기반한 기능성 연구를 확대하고, 이를 소비자 건강에 기여하는 제품으로 연결해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com