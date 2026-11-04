AMD·퓨리오사AI·망고부스트, AI 반도체 통합 인프라 구축 협력

AI 핵심 요약beta
- AMD는 4일 퓨리오사AI·망고부스트와 이기종 AI 협약을 체결했다.
- 3사는 CPU·GPU·NPU·DPU를 결합한 인프라 구축을 검토한다.
- 서울 AI 인프라 기반 참조 시스템을 2027년 내 가동할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 참조 시스템 가동 목표
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = AMD는 국내 인공지능(AI) 반도체 기업 퓨리오사AI, 망고부스트와 이기종 AI 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.
3사는 AMD의 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU), 퓨리오사AI의 신경망처리장치(NPU), 망고부스트의 데이터처리장치(DPU) 및 소프트웨어를 결합하는 방안을 공동 검토한다.
이번 협약은 이날 열린 'AMD 어드밴싱 AI 서울 2026'에서 발표됐다. 서로 다른 종류의 반도체를 조합해 AI 추론 작업의 특성에 맞게 컴퓨팅 자원을 배분하는 인프라 설계를 검증하는 것이 목표다.
3사는 망고부스트가 서울에서 운영하는 AI 인프라를 활용해 참조 시스템을 구축하는 방안도 추진한다. 해당 시스템은 2027년 내 가동을 목표로 한다.
이번 협력은 AMD가 지난 7월 과학기술정보통신부와 발표한 전략적 파트너십의 연장선이다. 3사는 향후 AI 모델과 메모리, 네트워킹, 서버 및 소프트웨어 분야의 국내 기업·연구기관으로 협력 범위를 확대할 계획이다.
키이스 스트라이어 AMD 글로벌 AI 시장 담당 수석부사장은 "AMD의 컴퓨팅 기술과 한국 기업들의 기술을 결합해 한국의 소버린 AI 비전 실현을 지원하고 글로벌 AI 생태계와 연결할 기회가 있다고 본다"고 말했다.
flurry327@newspim.com