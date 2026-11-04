브릴스, '2026 로보월드' 참가해 피지컬 AI 로봇 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 브릴스가 4일 로보월드에서 피지컬 AI 로봇 기술을 공개했다
- 휴머노이드·사족보행 로봇으로 물류 자동화 시연에 나섰다
- 제조·서비스·교육 분야별 로봇 솔루션과 플랫폼을 선보였다
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물류·검사·체결·용접 로봇 솔루션 시연
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 로봇 모듈화 플랫폼 전문기업 브릴스가 오는 7일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 로보월드'에 참가해 피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇 기술과 산업별 자동화 솔루션을 선보인다고 4일 밝혔다.
지난달 1일 코스닥 시장에 상장한 브릴스는 상장 이후 처음 참가하는 이번 전시에서 비전-언어-행동 모델(VLA), 로봇 파운데이션 모델(RFM), 소프트웨어 중심 로봇(SDR) 등 피지컬 AI 기술과 온디바이스 AI 구조를 공개한다.
딥로보틱스와 협업한 '휴머노이드 & 사족보행 로봇 존'에서는 포크형·저상형 자율이동로봇(AMR), 휴머노이드, 사족보행 로봇을 활용한 물류 시나리오를 시연한다. 로봇이 장애물을 실시간으로 인식·회피하며 팔레트 적재와 이송을 수행하는 방식이다.
제조 분야에서는 AI 딥러닝 비전 기반 자동차 고정밀 검사 로봇과 너트러너 체결 로봇, 팔레타이징 로봇, 심트래킹 기술을 적용한 용접 로봇을 공개한다. 서비스 분야에서는 정밀 모션 제어 기반 바리스타 로봇을, 교육 분야에서는 스마트팩토리 구축 과정을 실습할 수 있는 교육용 로봇을 소개한다.
브릴스는 자체 로봇뿐 아니라 다른 제조사의 로봇도 연동할 수 있는 로봇 모듈화 플랫폼을 기반으로 자동차와 의료, 물류, 이차전지, 가전, 조선 등 산업별 솔루션을 공급하고 있다.
전진 브릴스 대표는 전시 기간 '2026 국제로봇비즈니스 컨퍼런스(IRBC)'와 '로봇활용 제조혁신관' 연사로 참여해 중소·중견 제조기업의 피지컬 AI 및 로봇 도입 방안을 소개할 예정이다.
전 대표는 "이번 로보월드는 그동안 쌓아온 브릴스의 로봇 모듈화 플랫폼과 피지컬 AI 기술이 산업 현장에서 어떻게 작동하는지 직접 보여드리는 자리"라며 "검증된 현장 적용 기술력에 피지컬 AI와 SDR 기술을 더해 제조 현장의 자율화를 앞당기는 글로벌 AI 로봇 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.
브릴스는 피지컬 AI 사업 확대를 위해 전용 데이터센터를 단계적으로 확충하고 로봇 AI 학습 역량을 강화할 계획이다. 휴머노이드와 사족보행 로봇 등으로 적용 범위를 넓히고 눈·비 등 기상 환경에서도 작동할 수 있는 실외용 휴머노이드 개발도 추진한다.
해외에서는 지난 4월 설립한 미국 미시간 법인을 기반으로 사업 확대에 나설 계획이다. 회사에 따르면 올해 10월 기준 지식재산권은 해외 특허와 국제특허출원(PCT)을 포함해 총 203건이다.
winter1004@newspim.com