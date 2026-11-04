정점식 "김민석, 신천지 의혹 책임지고 당대표 즉각 사퇴해야…수사 불가피"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표가 4일 김민석 민주당 대표의 사퇴를 촉구했다
- 정 원내대표는 신천지 비밀연합 의혹에 대한 수사를 요구했다
- 이재명 대통령에게 검경 합동수사본부 수사 지시를 촉구했다
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이재명 대통령에 검경 합수본 수사 지시 촉구
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 4일 김민석 더불어민주당 대표를 향해 신천지 비밀연합 의혹에 대한 책임을 지고 즉각 사퇴할 것을 촉구했다. 아울러 해당 의혹에 대한 수사기관의 수사와 이재명 대통령의 직접적인 수사 지시를 요구했다.
정 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "지난 8월 더불어민주당 전당대회는 거대한 사기극이었다"며 "이재명 대통령은 허황된 호남 반도체 클러스터 정책을 통해 김민석 후보를 노골적으로 밀어줬고, 김민석 후보는 신천지 비밀연합설을 퍼트리며 전당대회에서 승리했다"고 주장했다.
그는 김 대표가 전당대회 당시 "반이재명·분열주의·신천지, '3자 비밀연합'을 깨는 것이 전당대회의 본질"이라고 발언한 점을 거론하며 "어제 김민석 대표는 민주당 의총에서 신천지 3자 비밀연합의 증거가 없다고 했다"고 지적했다.
이어 "눈물을 흘리며 의원들에게 사과했다고 하지만 이것은 눈물을 찍어대는 신파극으로 적당히 넘어갈 문제가 아니다"라고 비판했다.
정 원내대표는 김 대표의 사과 배경에 대해 두 가지 가능성을 제기했다. 그는 "첫째, 정청래 전 대표의 표현대로 김민석 대표가 정치공작을 한 것"이라며 "이제 와서 거짓말을 도저히 수습할 수 없으니 사과와 눈물로 대충 눙치고 넘어가려는 것"이라고 주장했다.
그러면서 "둘째, 신천지 비밀연합은 사실인데 이를 절대로 공개할 수 없는 이유가 따로 있는 것"이라며 "둘 중 어느 경우라도 수사는 불가피하다"고 강조했다.
특히 "신천지 비밀연합 주장이 거짓이라면 경찰은 당장 허위사실 유포 혐의로 김민석 대표를 수사해야 한다"며 "반대로 민주당 내 신천지 비밀연합이 사실이라면 경찰은 민주당을 수사해야 한다"고 촉구했다.
정 원내대표는 수사기관의 형평성 문제도 제기했다. 그는 "민중기 특검과 검경 합수본은 작년 8월부터 두 차례나 종교 단체들이 국민의힘으로 집단 입당한 의혹을 수사하겠다며 우리 당 당원명부에 대한 압수수색까지 시도했다"며 "아무리 수사기관이 권력 앞에서 풀처럼 눕는다고 해도 최소한의 균형은 맞춰야 할 것 아니냐"고 반문했다.
민주당의 자체 조사 결과에 대해서도 불신을 드러냈다. 정 원내대표는 "어제 의총에서 보고를 취소했다는 민주당의 자체 조사 결과를 신뢰할 수 없다"며 "신천지가 어느 규모로 입당해서 무슨 공작을 했는지는 수사기관만이 밝힐 수 있다"고 주장했다.
이 대통령을 향해서는 "지난 1월 신년 기자회견에서 정교유착은 '나라가 망하는 길', '반란 행위와 똑같다'고 성토하면서 '반드시 뿌리를 뽑아야 한다'고 소리를 높였다"며 "검경 합수본을 구성해 정교유착 의혹을 수사하라고 지시한 것도 이 대통령이었다"고 지적했다.
이어 "지금 대통령의 발밑에 망국과 반란의 뿌리인 신천지와 민주당의 비밀연합 의혹이 있다"며 "이 대통령은 다시 한번 민주당과 신천지 비밀연합 의혹에 대한 검경 합수본 수사를 지시할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.
정 원내대표는 "수사와 별개로 김민석 당 대표는 즉각 사퇴해야 한다"며 "신천지 비밀연합설이 거짓이었다면 대놓고 허위사실을 유포했으니 그 자체로 정계은퇴감이고, 의혹이 사실이었다면 의총에서 덮기로 한 것은 범죄를 은폐하는 것으로서 역시 정계은퇴가 마땅하다"고 주장했다.
끝으로 "둘 중 어느 경우라도 김민석 대표는 거짓말을 하고 있는 것"이라며 "김 대표는 과거 2002년 대선 당시 병풍 공작을 주도했던 김대업과 똑같은 '뉴김대업'일 뿐이다. 당장 당 대표직에서 내려와야 한다"고 거듭 촉구했다.
oneway@newspim.com