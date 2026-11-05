명동 밤 밝히는 초대형 영상…신세계百, 내년 1월까지 미디어 파사드 

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 6일 본점 외벽에서 크리스마스 영상을 공개했다
- 영상은 내년 1월 31일까지 매일 오후 5시부터 자정까지 상영한다
- 홀리데이 마켓은 대전과 센텀시티를 더해 4개 점포로 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계백화점이 6일 오후 5시 서울 중구 본점 외벽 미디어 파사드 '신세계스퀘어'에서 올해 크리스마스 영상을 공개한다. 영상은 내년 1월 31일까지 매일 오후 5시부터 자정까지 상영한다.
주제는 '크리스마스 소원을 전하는 환상의 여정'이고 길이는 3분 40초다. 우체국을 지키던 곰이 소원 편지를 싣고 풍선배를 타 얼음 성에 도착해 크리스마스 트리를 완성하는 이야기로, 3D 아나모픽 연출을 활용해 곰이 화면 밖으로 튀어나오는 장면을 구현했다. 음악은 베토벤 교향곡 9번 '합창' 4악장에 캐럴 선율을 더해 비엔나에서 60인조 오케스트라가 녹음했다.
매장에서는 '신세계 홀리데이 마켓'이 세 번째 시즌을 맞아 대전신세계 Art & Science와 센텀시티가 합류해 4개 점포로 늘었다. 강남점은 12월 28일까지, 대전신세계는 11월 13일부터 12월 29일까지, 본점은 11월 24일부터 12월 31일까지, 센텀시티는 11월 27일부터 12월 30일까지 연다. 푸빌라 캠페인도 6일 티저를 시작으로 영상을 순차 공개한다.
김선진 신세계백화점 영업본부장(부사장)은 "올해도 많은 분들이 신세계스퀘어에서 한 해를 따뜻하게 마무리하시길 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com