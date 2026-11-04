콘진원, '청렴콘텐츠 공모전' 수상작 8편 선정…청렴 키캡 대상

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원이 4일 청렴콘텐츠 공모전 수상작 8편을 시상했다
- 공모전에는 80여 편이 접수됐으며 대상은 청렴 키캡·클릭커가 차지했다
- 콘진원은 임직원 대상 행동강령·갑질 예방 교육도 함께 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국콘텐츠진흥원은 나주 본원에서 '2026 KOCCA 청렴콘텐츠 공모전' 시상식을 열고, 영상·이미지·굿즈 등 3개 분야의 수상작 8편을 시상했다고 4일 밝혔다.
지난 2일 시상식과 함께 임직원을 대상으로 행동강령·갑질 예방·이해충돌방지 교육도 함께 진행하며 일상 속 청렴 실천의 중요성을 공유했다.
콘진원은 지난 7월부터 8월까지 임직원과 직계가족을 대상으로 '2026 KOCCA 청렴콘텐츠 공모전'을 진행했다.
이번 공모전에는 80여 편의 작품이 접수됐으며, 참가자들은 청렴과 반부패, 이해충돌방지, 부정청탁 근절 등의 가치를 영상·이미지·굿즈 등 다양한 형태의 콘텐츠로 표현했다.
콘진원은 접수작 가운데 최종 8편을 수상작으로 선정했다. 대상은 굿즈 분야의 '청렴 키캡&클릭커'가 차지했으며, 우수상에는 '모카의 회복밴드'와 '오늘의 청렴이, 내일의 신뢰를 만듭니다'가 선정됐다.
굿즈 분야 수상작은 실물로 제작해 향후 청렴교육과 캠페인 등에 활용할 계획이다. 이번 공모전은 임직원과 가족이 청렴의 가치를 직접 콘텐츠로 표현하고 공유하며, 일상 속 청렴 실천의 의미를 되새기는 기회가 됐다.
콘진원은 시상식과 함께 전 직원을 대상으로 임직원 행동강령과 직무상 갑질 예방, 이해충돌방지 교육을 실시했다.
이번 교육에서는 실제 사례를 중심으로 직무수행 과정에서 발생할 수 있는 이해충돌 상황을 살펴보고, 공정한 직무수행과 상호존중을 위한 실천 방안을 공유했다.
한승훈 콘진원 상임감사는 "청렴은 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 만드는 기본 가치이며, 구성원 모두가 그 의미를 이해하고 일상에서 실천하는 것이 중요하다"라며 "앞으로도 임직원 참여형 청렴 활동과 실천 중심 교육을 통해 상호존중과 공정한 직무수행이 조직문화로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
alice09@newspim.com