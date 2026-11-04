[UCL] '쿠냐 멀티골·퇴장' 맨유, AS로마에 0-2→3-2 대역전승

AI 핵심 요약beta
- 맨유는 4일 AS로마에 3-2 역전승을 거뒀다
- 맨유는 두 골 열세를 뒤집고 9경기 무승을 끊었다
- 쿠냐는 두 골을 넣었지만 경기 막판 퇴장당했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 맨체스터 유나이티드(맨유)가 두 골 차 열세를 뒤집는 극적인 대역전극을 펼치며 공식전 9경기 무승 늪에서 벗어났다.
마이클 캐릭 감독이 이끄는 맨유는 4일(한국시간) 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 2026-2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 AS로마에 3-2 역전승을 거뒀다.
이날 승리로 맨유는 최근 공식전 9경기 연속 무승(3무 6패)의 지독한 부진을 털어내며 UCL 2승(2패)째를 수확했다. 반면 AS로마는 전반 두 골 리드를 지키지 못하고 무너지며 1승 1무 2패가 됐다.
경기 시작은 AS로마가 주도했다. 전반 11분 로드리고 모라의 패스를 받은 마티아스 소울레가 침착한 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. AS로마의 기세는 이어졌다. 전반 17분 소울레의 슈팅이 맨유 수비수 에이든 헤븐의 손에 맞아 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 도니얼 말런이 깔끔하게 성공시키며 점수 차를 2-0으로 벌렸다. 맨유는 수비 불안 속에 0-2로 끌려간 채 전반을 마쳤다.
후반 들어 맨유의 매서운 반격이 시작됐다. 후반 13분 마테우스 쿠냐가 얻어낸 페널티킥을 브루노 페르난데스가 첫 슈팅 선방 이후 상대 선수의 박스 조기 침범으로 얻은 재시도 끝에 성공시켰다. 이어 후반 38분 상대 수비수 레오나르도 발레르디의 치명적인 실책으로 흘러나온 공을 쿠냐가 밀어 넣으며 2-2 동점을 만들었다.
역전골까지 오래 걸리지 않았다. 후반 41분 교체 투입된 셰이 레이시의 패스를 받은 쿠냐가 각도가 부족한 상황에서도 강력한 슈팅으로 골망을 흔들며 3-2를 만들었다. 쿠냐는 역전골 직후 상의 탈의 세리머니로 경고를 받은 데 이어, 후반 추가시간 태클 파울로 두 번째 경고를 받아 퇴장당했다. 수적 열세에 놓인 맨유는 남은 시간 AS로마의 파상공세를 잘 막아내며 안방에서 값진 3-2 승리를 지켜냈다.
psoq1337@newspim.com