한화손보, 사고 위치·출동정보 공유 서비스 배타적사용권 획득

AI 핵심 요약beta
- 한화손해보험은 3일 사고·고장 위치공유서비스로 배타적사용권을 획득했다
- 서비스는 고객 위치와 출동정보를 비상연락처에 실시간 자동 전달했다
- 한화손보 Carrot 앱 회원은 비상연락처 등록 후 서비스를 이용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험은 자동차 사고·고장 발생 시 고객의 위치와 출동 정보를 가족·지인에게 실시간으로 알려주는 '안심위치공유서비스'로 3개월의 배타적사용권을 획득했다고 3일 밝혔다.
안심위치공유서비스는 현장출동과 위치정보 공유를 결합한 서비스다. 현장출동 접수 과정에서 고객의 위치와 출동 정보를 담은 알림톡이 사전에 등록한 가족·지인 등 비상연락처로 자동 발송된다. 고객이 사고 현장에서 자신의 위치와 상황을 직접 설명해야 하는 부담을 덜고, 가족·지인이 현장 상황을 신속하게 확인할 수 있도록 했다.
이번 서비스는 자동차 사고를 겪은 고객과 가족의 불편과 불안을 줄이기 위해 개발됐다. 특히 여성 운전자가 사고 현장에서 겪는 어려움에 주목했다.
한화손보의 자동차보험 현장출동 이용 비율은 여성 고객이 43.6%로 남성 고객 41.0%보다 높았다. 올해 2월 실시한 자체 설문조사에서도 여성 운전자는 사고 후 '현장 상황 정리'(24.4%)와 '절차 및 정보 파악'(19.7%) 등에 어려움을 겪는 것으로 나타났다.
서비스는 한화손보의 디지털 브랜드 '한화손보 Carrot' 앱 회원이면 누구나 이용할 수 있다. 앱에서 서비스 이용 약관에 동의하고 비상연락처를 사전에 등록하면 된다.
한화손보 관계자는 "건강보험과 웰니스 서비스로 다져온 여성에 대한 이해를 자동차보험 영역까지 확장했다"며 "앞으로도 여성의 일상 속 불편을 세심하게 살피고 실질적인 안심을 더하는 솔루션을 지속해서 발굴하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com