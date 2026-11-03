교보증권, 강남 WM 거점 확대 위해 '압구정금융센터' 개점

AI 핵심 요약beta
- 교보증권은 3일 강남 자산관리 영업 확대를 위해 압구정금융센터를 열었다
- 압구정역 인근에 상담 환경과 편의시설을 갖추고 맞춤형 서비스를 제공한다
- 11월 말 절세전략과 인문학을 주제로 개점 기념 강연을 진행할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 교보증권은 3일 강남 지역 자산관리(WM) 영업 기반 확대를 위해 '압구정금융센터'를 오픈했다고 밝혔다.
교보증권 압구정금융센터는 압구정역 인근 신운빌딩 3층에 자리 잡았으며, 회사는 쾌적한 상담 환경과 고객 편의시설을 갖춰 맞춤형 자산관리 서비스를 제공할 방침이다.
교보증권은 금융투자 상담뿐만 아니라 와인, 인문학, 예술 등 다양한 분야의 라운지 세미나를 정기적으로 개최해 고객과의 소통을 확대할 계획이다.
김백준 교보증권 압구정금융센터장은 "고객 접근성과 상담 편의성을 높이고 자산관리 서비스의 전문성을 강화했다"며 "앞으로도 고객의 다양한 금융 수요에 맞춘 차별화된 서비스를 제공하여 강남 지역의 핵심 자산관리 거점으로 자리매김하겠다"고 말했다.
한편 압구정금융센터는 개점을 기념해 오는 11월 말 유병창 교보증권 부장의 '자산가를 위한 절세전략'과 고명환 작가의 '책과 인생, 새로운 도전에 관한 이야기'를 주제로 강연을 진행할 예정이다.
rkgml925@newspim.com