[내일날씨] 일교차 15도 안팎…밤부터 제주도에 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 4일 전국에 구름이 많고 일교차가 크다고 예보했다.
- 찬 공기 영향으로 아침 2~11도, 낮 15~19도를 기록하겠다.
- 제주도는 밤부터 비가 내리고 수도권 미세먼지는 일시 악화하겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 4일은 일교차가 큰 가운데 밤부터 제주도에 비가 내릴 전망이다.
3일 기상청에 따르면 오는 4일은 북서쪽에서 내려온 찬 공기 영향으로 낮과 밤 기온차가 15도 안팎으로 클 전망이다.
아침 최저기온은 2~11도로 예상된다. ▲서울 8도 ▲인천 9도 ▲수원 8도 ▲춘천 3도 ▲강릉 8도 ▲청주 7도 ▲대전 6도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲대구 6도 ▲부산 11도 ▲울산 8도 ▲제주 14도다.
낮 최고기온은 15~19도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 18도 ▲수원 18도 ▲춘천 17도 ▲강릉 19도 ▲청주 18도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 20도다.
바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 다만, 수도권은 오전에 일시적으로 '나쁨'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com