컴투스, 한국시리즈 맞춰 야구게임 이벤트 진행

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참여자 81% "6차전 내 결정"…다양한 보상 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 3일 개막하는 2026 KBO 한국시리즈를 기념해 모바일 야구게임 '컴투스프로야구2026'과 '컴투스프로야구V26'에서 이벤트를 진행한다.

KT 위즈와 삼성 라이온즈가 맞붙는 한국시리즈를 앞두고 컴투스프로야구2026에서 진행한 전적 예측 이벤트에는 약 1만 명이 참여했다.

컴투스가 3일 개막하는 2026 KBO 한국시리즈를 기념해 모바일 야구게임 '컴투스프로야구2026'과 '컴투스프로야구V26'에서 이벤트를 진행한다. [사진= 컴투스]

지난달 28일부터 11월 3일 오전 10시까지 진행된 결과 가장 많이 예상한 전적은 4승 2패(46.3%)였으며 4승 1패(31.4%), 4승 3패(18.7%)가 뒤를 이었다. 전체 참여자의 약 81%가 6차전 이내에 승부가 결정될 것으로 예상했다.

컴투스프로야구2026에서는 올 시즌 KBO 리그 주요 기록을 기념하는 이벤트도 진행 중이다. 롯데 자이언츠 빅터 레이예스 선수의 단일 시즌 최다인 211안타 신기록 달성을 기념해 11월 30일까지 '초월돌파 활성화권' 1개와 랭킹 코인 1000개를 획득할 수 있는 특별 쿠폰을 제공한다.

정규시즌 결산 기념 쿠폰을 통해서는 '에픽 선수팩' 1개를 선물한다. 12월 13일까지는 '블랙스타 적금 이벤트'를 진행하며, 일일 및 주간 미션 완료 시 최대 5만 블랙스타를 적립할 수 있다.

컴투스프로야구V26에서는 오는 7일 오후 2시까지 한국시리즈 우승팀과 MVP 선수를 예상하는 이벤트를 진행한다.

참여자는 '잠재력 재설정권' 등 참여 보상과 '라이브 5성 스카우트 티켓' 등 예측 결과에 따른 추가 보상을 획득할 수 있다.

공식 모델인 삼성 라이온즈 구자욱 선수의 활약에 따른 특별 보상도 지급된다. 경기별 안타와 홈런 기록에 따라 '골든글러브 트로피' 등 아이템을 제공하며 시리즈 MVP 선정 시에는 추가 보상을 선물한다.

한국시리즈의 열기를 게임 속에서 즐길 수 있는 '한국시리즈 스페셜 매치 이벤트'도 11월 13일까지 진행된다. 총 6개 난이도로 구성된 특별 경기에 도전하면 최초 승리 보상과 이벤트 토큰을 획득할 수 있으며 모은 토큰은 이벤트 상점에서 '매치업 시즌&임팩트 카드 구단선택팩', '포지션 특훈 재설정권' 등 다양한 아이템으로 교환할 수 있다.

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