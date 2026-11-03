효성중공업 "사무노조 72시간 파업 유감…창원공장 정상 가동"

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"6차례 교섭에도 임금안 협의 없이 결렬 선언"

"근로시간면제 중단은 법정 한도 준수 조치…법과 원칙 따라 대응"

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성중공업이 사무기술직 노동조합의 72시간 전면파업 예고에 유감을 표하며 창원공장 생산활동에는 차질이 없을 것이라는 입장을 밝혔다.

효성중공업은 3일 입장문을 통해 "사무기술직 노동조합의 전면파업 예고에 깊은 유감을 표한다"며 "회사는 정상적인 생산활동과 고객 대응을 지속할 계획"이라고 밝혔다.

효성 본사 [사진=효성]

앞서 효성중공업 사무기술직 노조는 임금·단체협약(임단협) 교섭 결렬을 이유로 오는 4일부터 6일까지 72시간 전면파업에 돌입한다고 선언했다. 지난 6월 출범한 사무기술직 노조의 첫 파업이다.

회사는 그동안 노조와 6차례 교섭 및 별도 실무협의를 진행하고 단체협약안을 제시했지만 노조가 임금안에 대한 협의 없이 교섭 결렬을 선언하고 노동쟁의 조정을 신청했다고 설명했다.

효성중공업은 "노동조합 측은 회사의 불성실 교섭을 주장하지만 정작 임금안에 대한 협의조차 거치지 않았다"며 "처음부터 파업을 염두에 두고 교섭에 임한 것은 아닌지 강한 의문이 든다"고 주장했다.

노조가 문제 삼은 근로시간면제(타임오프) 중단에 대해서도 법정 한도 준수를 위한 조치라고 반박했다. 근로시간면제는 노조 간부가 근무시간에 노조 활동을 하더라도 일정 한도 내에서 임금을 받을 수 있도록 하는 제도다.

효성중공업은 "기존 기능직 노조에 이미 근로시간면제 시간을 배정하고 있어 신설 사무기술직 노조에 추가로 시간을 부여할 경우 법정 한도를 초과할 우려가 있다"고 설명했다.

이번 파업이 창원공장 전체의 가동 중단으로 이어지지는 않을 것이라는 점도 밝혔다.

효성중공업은 "원칙 없는 양보나 파업 압박에 따른 일방적인 요구 수용은 없을 것"이라며 "법과 원칙에 따라 대응할 방침"이라고 말했다.

이어 "노동조합의 요구에 대해 합리적인 원칙을 유지하면서도 법과 절차에 따른 교섭을 진행하겠다"며 "임직원의 안전과 고객 신뢰를 지키고 정상적인 사업 운영을 유지하기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

heoneykim@newspim.com