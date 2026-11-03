李대통령 "서울 아파트 매물 급증…국민에 정확한 데이터 알려야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 3일 부동산 투기 공화국 오명을 벗어야 한다고 강조했다.
- 이 대통령은 부동산 가격의 폭등과 폭락 모두 바람직하지 않다고 말했다.
- 정부는 정확한 부동산 데이터를 국민에게 알리고 시장 대응을 지원해야 한다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울지역 아파트 매물 급속도 늘어
거래량은 매우 급속도로 줄고 있어
그 주요 지역 거래價 계속 떨어져"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 3일 "대한민국 미래를 위해 반드시 부동산 투기 공화국이라는 오명을 벗어던져야 한다"고 다시 한 번 강조했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 47회 국무회의를 주재하며 "부동산 가격은 안정되는 것이 가장 바람직한데 폭등도 폭락도 바람직하지는 않다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "정부가 할 수 있는 일 중에 객관적 데이터를 제대로 설명하는 일이 필요할 것 같다"며 "통계 자료들은 정기적으로 내고 있긴 하지만 그게 제대로 전달되는지 걱정이 된다"고 짚었다.
이 대통령은 "주택가격이 상승을 해야 이익을 보는 쪽에서 그 자료 중에 일부만 가지고 한쪽 방향으로 몰아가는 측면들이 보인다"고 했다.
이 대통령은 "예를 든다면 서울 지역에 지금 아파트 매물이 급속도로 늘어나고 있는데 거래량은 매우 급속도로 줄어들고 있다"며 "그 주요 지역들의 실제 거래 가격도 계속 떨어지고 있다"고 설명했다.
이 대통령은 "이 정확한 데이터들을 국민에게 직접적으로 접할 수 있게 잘 알려주는 게 중요하다"고 했다.
이 대통령은 "부동산 가격은 정부 당국의 의지대로 꼭 되는 것은 아니다"면서 "그럼에도 불구하고 시장을 믿고 또 정확한 정보에 따라서 시장 상황에 대응할 수 있도록 하는 것은 정부의 주요 역할"이라고 강조했다.
pcjay@newspim.com