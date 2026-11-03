동아에스티, 송도 누리공원 가꾸기…임직원 환경보호 활동

AI 핵심 요약beta
- 동아에스티는 2일 송도 누리공원에서 도시 숲 가꾸기 캠페인을 진행했다.
- 참가자들은 공원 수목에 생육 자재를 살포하고 주변 쓰레기를 수거했다.
- 동아에스티는 1년간 사용할 생육 자재를 기부하고 활동을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 지난 2일 인천 연수구 송도 누리공원에서 송도시설공단, 연수구청과 함께 도시 숲 가꾸기 캠페인 '모동숲'을 진행했다고 3일 밝혔다.
'모여봐요 동아에스티 숲'의 줄임말인 모동숲은 2018년 시작한 환경보호 캠페인이다. 접경지역 생태계 복원과 도심 녹지 확대를 위한 나무 심기 활동을 이어왔다.
올해부터는 나무를 심는 데서 나아가 수목과 주변 생태계를 사계절 관리하는 방향으로 활동 범위를 넓혔다.
이번 행사에는 동아에스티 바이오의약품 생산시설인 송도캠퍼스 임직원들이 참여했다. 참가자들은 공원 수목과 화단에 친환경 생육 자재 '에코해조'를 살포하고 주변 쓰레기를 수거했다.
에코해조는 동아에스티 자회사 에코윈의 천연 해조류 추출물 기반 생육 자재다. 회사에 따르면 식물의 뿌리 발달과 생육환경 개선을 돕고 계절 변화에 따른 수목의 스트레스를 완화하는 데 사용된다.
동아에스티는 누리공원의 지속적인 녹지 관리를 위해 1년간 사용할 수 있는 에코해조를 기부할 예정이다. 누리공원에서 관리 경험을 쌓은 뒤 다른 도심 공원으로 활동을 확대할 계획이다.
동아에스티 관계자는 "모동숲은 나무를 심는 것에서 나아가 수목이 건강하게 자랄 수 있도록 지속적으로 돌보고 관리한다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 건강한 지구를 만들기 위한 다양한 친환경 활동을 이어가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com