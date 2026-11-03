한화자산운용, K방산·제조 ETF 아부다비 첫 상장

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용은 2일 한국 방산·제조업 ETF 2종을 아부다비 증시에 상장했다.
- 이번 상장은 국내 운용사의 NYSE·ADX 교차상장 첫 사례로 기록됐다.
- 중동 투자자는 현지 증권사를 통해 디르함으로 한국 산업에 투자하게 됐다
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중동 기관투자가 대상 투자 접근성 확대
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화자산운용의 한국 방산·제조업 상장지수펀드(ETF) 2종이 아랍에미리트(UAE) 아부다비 증시에 상장됐다. 한국 자산운용사가 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)와 아부다비증권거래소(ADX)의 교차상장 제도를 활용한 첫 사례다.
3일 한화자산운용에 따르면 미국 NYSE에 상장된 'PLUS 코리아 디펜스 인더스트리 인덱스 ETF(KDEF)'와 'PLUS 코리아 매뉴팩처링 코어 얼라이언스 인덱스 ETF(KMCA)'가 지난 2일 ADX에 교차 상장됐다.
이번 상장은 2023년 11월 NYSE와 ADX가 체결한 업무협약(MOU)을 기반으로 이뤄졌다. 미국에 상장된 ETF와 동일한 증권을 아부다비에서도 거래하는 방식으로 UAE 증권상품청(SCA)의 승인을 받았다.
이에 따라 중동 투자자들은 별도의 미국 증권계좌를 개설하지 않고 현지 증권사를 통해 디르함(AED)으로 한국 방산·제조업에 투자할 수 있다. 자국 거래소 상장 상품에만 투자할 수 있는 현지 기관투자가의 접근성도 높아졌다.
한화자산운용은 지난해 7월 설립한 아부다비 현지법인을 중심으로 기관투자가와 패밀리오피스, 고액자산가를 대상으로 상품 판매를 확대할 계획이다.
향후 런던과 프랑크푸르트 증시 상장도 추진한다. PLUS ETF의 토큰화를 통한 실물연계자산(RWA) 시장 진출도 검토하고 있다.
한지아 한화자산운용 아부다비 법인장은 "이번 상장을 시작으로 한국 방산·제조업의 가치를 현지 투자자에게 알리고, 기관·패밀리오피스·증권사와의 네트워크를 강화해 중동 자금이 한국 핵심 산업으로 흐르는 통로가 되겠다"고 밝혔다.
plum@newspim.com