롯데웰푸드 '칸쵸', 악당 찾기 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드는 3일 칸쵸로 악당 칸쵸 찾기 이벤트를 시작했다
- 칸쵸 속 악당 10종을 찾아 인증하면 경품을 받을 수 있다
- QR코드와 인스타그램으로 참여하며 희소 제품도 함께 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드는 대표 초코 과자 '칸쵸'로 '악당 칸쵸 찾기' 이벤트를 연다고 3일 밝혔다. 지난해 호응을 얻은 '이름 찾기' 이벤트의 후속 기획이다.
이벤트 칸쵸에는 카니와 쵸니의 20가지 표정 가운데 이들로 변장한 악당 10종이 숨어 있다. 악당은 '카나', '쵸나', '쵸닌' 등 비슷한 이름을 쓴다. 소비자가 가짜를 찾아 인증하면 되고, 분홍색으로 만든 '사랑의 물약' 칸쵸는 악당보다 적게 생산해 희소성이 높다. 전용 패키지는 보라색 배경에 악당 캐릭터를 넣었다.
참여는 제품 패키지의 QR코드로 응모하거나 인스타그램에 해시태그와 함께 인증 사진을 올리면 된다. 악당 10종을 모두 찾으면 'LG 스탠바이미2 MAX' 1명, 7종을 찾으면 'DJI 오즈모 포켓 4' 3명에게 준다. 5종을 인증하면 2027년 악당 칸쵸 달력을 받고, 사랑의 물약 칸쵸 응모자 1명에게는 '티파니앤코 리턴 투 티파니' 목걸이·팔찌 세트를 준다. 경품에 당첨되지 않아도 응모자 300명에게는 렌티큘러 카드 세트를 증정한다.
롯데웰푸드 관계자는 "지금까지 소비자들이 칸쵸 이름 찾기 이벤트에 보내주신 성원에 힘입어, 올해는 스토리텔링을 접목한 이벤트를 기획하게 됐다"고 말했다.
fineview@newspim.com