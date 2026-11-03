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[종합] 10월 물가 2.8%↑…채소값 내렸지만 가공식품·석유류 '고공행진'

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  • 국가데이터처는 3일 10월 소비자물가가 전년보다 2.8% 상승했다고 발표했다
  • 채소류는 작황 호조로 11.2% 하락했지만 가공식품과 외식 물가는 올랐다
  • 석유류는 14.9% 상승해 물가를 0.56%포인트 끌어올렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

데이터처, 3일 '10월 소비자물가동향' 발표
채소류 11.2%↓…전체 상승률 두 달째 둔화
가공식품 2.9%↑…출고가 인상·명절 종료 영향

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 10월 소비자물가 상승률이 2.8%를 기록하며 두 달 연속 둔화했다. 작황 호조로 채소 가격이 내려 전체 상승폭을 줄였으나 가공식품과 외식 물가의 오름폭은 커졌다. 석유류도 지난해보다 두 자릿수 상승률을 이어가며 가계 부담을 가중시켰다.

3일 국가데이터처가 발표한 '2026년 10월 소비자물가동향'에 따르면, 지난달 소비자물가지수는 120.73(2020=100)으로 전년 동월 대비 2.8% 상승했다. 9월(2.9%)과 비교하면 상승률이 0.1%포인트(p) 낮아졌다. 전월 대비로는 0.2% 올랐다.

소비자물가 상승률은 올해 5월 3.1%, 6월 3.2%를 기록한 뒤 7월 2.8%로 내려왔다. 8월에는 3.1%로 높아졌으나 9월 2.9%, 10월 2.8%로 두 달 연속 상승폭이 축소됐다.

10월 소비자물가동향 [자료=국가데이터처] 2026.11.03 rang@newspim.com

◆ 작황 호조에 채소류 11%↓…수산물은 오름폭 확대

전체 물가 상승률을 낮춘 요인은 농산물 가격 하락이었다. 농축수산물은 전년 동월 대비 1.7% 내려 9월 0.3% 하락보다 낙폭이 커졌다. 농산물이 7.5% 하락한 가운데 이 중 채소류는 11.2% 내렸다.

이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 채소 가격 하락에 대해 "최근에 양호한 기상 여건에 따라 농산물의 작황 호조로 인해서 출하량이 증가한 채소가 11.2% 하락했다"고 설명했다.

품목별로 상추는 전년 동월 대비 44.3%, 오이는 39.5%, 호박은 38.4%, 시금치는 36.1% 하락했다. 사과와 배추도 각각 13.4%, 11.8% 내렸다. 데이터처는 배추의 경우 출하가 지연됐던 여름배추의 출하량이 늘어난 영향이 있었다고 설명했다.

전월과 비교해도 채소류는 11.9% 하락했다. 호박이 52.7%, 시금치가 48.9%, 오이가 41.8%, 상추가 40.8% 내렸다. 배추도 전달보다 10.2% 하락했다.

21일 오전 서울 도봉구 하나로마트 창동점에서 시민들이 채소를 고르고 있다. 한국농수산식품유통공사 농산물유통정보에 따르면 지난 19일 청상추 평균가격은 100g에 2422원으로 한달 전에 비해 134% 올랐으며 얼갈이배추는 1kg의 4067원으로 66% 증가했다. [사진 = 뉴스핌DB]

반면 축산물과 수산물은 전년 동월 대비 각각 4.8%, 5.4% 상승했다. 9월 각각 3.7%, 4.5%였던 상승률보다 오름폭이 커졌다. 국산 쇠고기는 9.1%, 수입 쇠고기는 7.2%, 돼지고기는 1.8%, 달걀은 3.0% 상승했다. 고등어와 갈치도 각각 9.3%, 11.9% 올랐다.

생선·채소·과일 등으로 구성된 신선식품지수는 전년 동월 대비 6.2% 하락했다. 신선채소와 신선과실은 각각 11.3%, 8.6% 내렸으나 신선어개는 6.0% 상승했다.

김장 재료 가격은 품목별로 엇갈렸다. 배추는 전년 동월 대비 11.8% 하락했지만 젓갈은 10.1%, 참깨는 4.2%, 마늘은 1.2% 상승했다. 배추 가격이 내려도 함께 사용하는 양념·부재료에 따라 소비자가 느끼는 부담은 다를 수 있다는 의미다.

이 심의관은 김장 재료 가격과 관련해 "농축수산물은 하락세인 반면 가공식품 쪽은 최근 상승 추세인 영향"이라며 "정부에서 할인 등을 지원할 예정으로 알고 있다"고 설명했다.

◆ 가공식품 11개월 만에 최대 상승…외식도 2.9%↑

가공식품은 전년 동월 대비 2.9% 올라 9월 2.1%보다 상승폭이 확대됐다. 지난해 11월 3.3% 이후 11개월 만에 가장 높은 상승률이다.

업체들의 출고가 인상이 반영된 데다 9월 추석 할인 행사가 끝나 가격이 정상화된 영향이 겹쳤다는 설명이다. 즉석식품은 전년 동월 대비 12.4%, 빵은 5.9% 상승했다.

전월과 비교하면 가공식품은 0.9% 올랐다. 비스킷이 4.2%, 즉석식품이 2.9%, 아이스크림이 2.2% 상승했다.

외식 물가도 전년 동월 대비 2.9% 올라 9월 2.5%보다 오름폭이 커졌다. 데이터처는 여름철 고온에 따른 생선 출하량 감소 등이 생선회 가격에 영향을 줬다고 설명했다. 생선회 외식 가격은 지난해 같은 달보다 5.9% 올랐다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 식품업계가 잇달아 가격 인상에 나서는 가운데 라면부터 맥주, 우유, 버거 등의 가격이 1일부터 동시에 인상된다. 올해 들어 가격을 올리거나 올리기로 한 식품·외식 업체는 40곳을 훌쩍 넘겼다. 업계는 원재료 가격 상승과 인건비 인상 등에 따른 불가피한 조치라는 입장이지만, 소비자들의 장바구니 물가에는 부담이 가중될 전망이다. 1일 서울의 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 2025.04.01 yooksa@newspim.com

반면 외식을 제외한 개인서비스 상승률은 9월 4.3%에서 10월 3.6%로 낮아졌다. 여행·숙박 관련 품목의 상승폭이 둔화한 영향이다. 전체 개인서비스 상승률도 3.5%에서 3.3%로 축소됐다.

이 심의관은 "지난 9월달에 추석이 있다 보니 명절 기저효과로 인해서 여행·숙박 관련된 상승폭이 둔화된 원인"이라고 설명했다.

전체 서비스 물가는 전년 동월 대비 2.7% 올라 9월과 같은 상승률을 기록했다. 공공서비스와 집세는 각각 1.7%, 1.4% 상승했다.

구입 빈도와 지출 비중이 높은 품목으로 구성된 생활물가지수는 전년 동월 대비 2.6% 상승해 9월 2.5%보다 오름폭이 커졌다. 식품은 1.5%, 식품 이외 품목은 3.2% 올랐다.

◆ 석유류 14.9%↑…LPG·휴대전화기도 물가 부담

석유류 가격은 전년 동월 대비 14.9% 상승해 전체 물가 상승률을 0.56%p 끌어올렸다. 경유는 19.7%, 휘발유는 11.6% 올랐다.

석유류 상승률은 9월 14.8%와 비슷했지만 액화석유가스(LPG)의 오름폭은 확대됐다. 자동차용 LPG 상승률은 9월 9.8%에서 10월 14.5%로, 취사용 LPG는 11.8%에서 15.2%로 높아졌다.

데이터처는 국제 LPG 가격 상승이 국내 가격에 반영된 것으로 분석했다. LPG는 석유 최고가격제 적용 대상에 포함되지 않아 국제가격 상승의 영향을 받았다는 설명이다.

국제항공료는 전년 동월 대비 20.7%, 해외단체여행비는 11.5% 상승했다. 데이터처는 국제유가 상승과 여행 수요 증가 등이 항공료와 여행비 상승에 영향을 줬다고 봤다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 11차 석유 최고가격제 발표를 하루 앞둔 15일 오후 서울 만남의광장 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 정부가 오는 16일 11차 석유 최고가격 결정을 앞둔 상황에서 민생물가 부담 등을 고려해 기존 최고가격을 동결할지 주목된다. 2026.10.15 yeawon2@newspim.com

휴대전화기와 컴퓨터 등 정보기술(IT) 제품 가격도 높은 상승률을 기록했다. 휴대전화기는 전년 동월 대비 10.8% 올라 9월 8.3%보다 오름폭이 커졌다. 컴퓨터는 26.2%, 휴대용 멀티미디어기기는 24.3% 상승했다.

다만 수입 승용차 가격이 할인 등의 영향으로 3.9% 하락하면서 전체 내구재 상승률은 9월 4.9%에서 10월 4.7%로 낮아졌다. 공업제품 전체 상승률은 가공식품 등의 오름폭이 커지면서 4.2%에서 4.4%로 확대됐다.

물가의 기조적인 흐름을 보여주는 식료품 및 에너지 제외지수는 전년 동월 대비 2.8% 올라 9월과 같은 상승률을 기록했다. 농산물 및 석유류 제외지수 상승률은 2.7%에서 2.8%로 높아졌다.

올해 1~10월 누계 소비자물가 상승률은 전년 같은 기간 대비 2.7%로 집계됐다.

rang@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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