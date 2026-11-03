한미약품, 아젤라산 성분 여드름 치료제 '아젤클린크림' 출시

AI 핵심 요약beta
- 한미약품은 2일 아젤라산 여드름 치료제 아젤클린크림을 출시했다
- 아젤라산은 모공 막힘과 여드름균 증식, 염증을 억제한다
- 아젤클린크림은 전국 약국에서 처방전 없이 구매할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 아젤라산 성분의 일반의약품 여드름 치료제 '아젤클린크림'을 출시했다고 2일 밝혔다.
아젤라산은 과도한 각질 형성을 정상화해 모공 막힘을 개선하고, 여드름균 증식과 염증 반응을 억제하는 성분이다. 면포성 여드름과 염증성 여드름 치료에 사용된다.
회사에 따르면 아젤라산은 멜라닌 생성을 억제해 여드름 이후 남을 수 있는 색소침착 개선에도 도움을 줄 수 있다.
아젤클린크림은 첨가제를 활용해 발림성을 개선했으며, 20g 규격으로 출시됐다. 일반적으로 약 4주 후부터 치료 효과가 나타나는 점과 사용 후 남는 양 등을 고려한 용량이라는 설명이다.
의사나 약사의 별도 지시가 없으면 세안 후 피부를 충분히 건조한 뒤 여드름 부위에 하루 두 차례 적당량을 펴 바르는 방식으로 사용한다.
한미약품 관계자는 "좁쌀여드름부터 염증성 여드름, 색소침착 관리를 동시에 고려하는 소비자들에게 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
제품은 한미사이언스 계열 의약품 유통기업 온라인팜을 통해 전국 약국에 공급된다. 일반의약품으로 처방전 없이 구매할 수 있다.
sykim@newspim.com