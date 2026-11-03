기아, 日 택시업체에 PV5 공급…2030년까지 PBV 1000대 도입 추진

AI 핵심 요약beta
- 기아는 3일 MK 홀딩스와 협약을 맺고 일본 PBV 시장에 진출했다
- 기아는 올해 말까지 PV5 40대를 공급하고 택시 등으로 활용한다
- 기아는 2030년까지 일본 내 PV5 도입 규모를 1000대로 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 일본 택시업체 MK 홀딩스와 손잡고 목적기반차량(PBV) 시장 공략에 나선다. 올해 말까지 PV5 40대를 공급하고 2030년까지 도입 규모를 1000대로 확대한다는 목표다.
기아는 최근 서울 양재사옥에서 MK 홀딩스와 'PBV 일본 사업 협력에 관한 업무협약'을 체결했다고 3일 밝혔다.
MK 홀딩스는 교토와 오사카, 나고야 등 일본 8개 도시에서 택시와 관광버스 사업을 운영하는 여객 운수업체다. 이번 협약에 따라 기아는 PBV를 공급하고 MK 홀딩스는 이를 택시와 고급 의전, 공항 픽업 등에 활용한다.
현재 PV5 4대가 교토 지역에 우선 투입돼 지난달 말부터 택시로 운행되고 있다. 일본형 PV5에는 현지 충전 환경을 고려해 차데모(CHAdeMO) 방식을 기본 적용했다. 휠베이스는 2995mm, 회전반경은 5.5m로 좁은 도로에서도 운행하기 쉽도록 설계했다.
기아는 차량 공급과 함께 정비·기술 지원 및 부품 공급을 담당한다. 소지츠가 설립한 현지 법인 기아 PBV 재팬은 판매·서비스 네트워크 구축을 맡는다.
기아는 일본 정부의 상용차 전동화 정책에 맞춰 PBV 공급을 확대하고 현지 사업 기반을 강화할 계획이다.
김상대 기아 PBV비즈니스사업부장 부사장은 "차량 공급을 넘어 일본 시장에서 PBV의 새로운 활용 가능성을 만들어 가는 전략적 협력의 출발점"이라고 말했다.
chanw@newspim.com