대한전선, CLV '스칸디 커넥터'호 선명 변경…'대한커넥터'호로 출발

AI 핵심 요약beta
- 대한전선은 2일 해저케이블 포설선 이름을 대한커넥터로 변경했다
- 대한커넥터는 27개 프로젝트에서 약 1300㎞ 케이블을 포설했다
- 대한전선은 두 척의 포설선으로 글로벌 시장 공략을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 대한전선이 해저케이블 포설선 '스칸디 커넥터'의 이름을 '대한커넥터(Taihan Connector)'로 바꾸고 글로벌 해저케이블 시장 공략을 강화한다.
대한전선은 해저케이블 전용 포설선(CLV) 스칸디 커넥터의 선명을 대한커넥터로 변경한다고 2일 밝혔다. 핵심 해저 시공 자산에 회사 정체성을 담고 글로벌 시장에서 브랜드 인지도를 높이려는 취지다. 선명 선정에 앞서 임직원 대상 공모전도 진행했다.
새 이름은 회사명인 '대한'과 기존 선명의 '커넥터'를 결합했다. 대한전선을 대표하는 선박이라는 상징성을 부여하면서 기존 선박이 쌓아온 인지도와 시공 실적을 계승한다는 의미다. 스칸디 커넥터는 그동안 27개 프로젝트에 투입돼 약 1300㎞의 해저케이블을 포설했다.
대한커넥터는 대한전선이 지난 5월 노르웨이 해양 시공 기업 DOF로부터 인수한 약 1만1000톤급 선박이다. 한 번에 최대 7000톤의 해저케이블을 실을 수 있다. 해상풍력 단지 내부망과 외부망뿐 아니라 장거리 계통 연계, 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 시공에도 활용할 수 있다.
대한전선은 팔로스와 대한커넥터 등 두 척으로 구성된 국내 유일의 해상풍력용 CLV 선대를 운용하고 있다. 프로젝트 특성과 시공 환경에 맞춰 선박을 투입하고, 해저케이블 설계·생산부터 운송·시공까지 일괄 수행하는 턴키 경쟁력을 강화할 계획이다.
대한전선 관계자는 "대한커넥터는 대한전선의 브랜드 정체성과 해저케이블 시공 역량을 상징하는 핵심 자산"이라며 "두 척의 CLV를 기반으로 다양한 프로젝트에 대응하며 글로벌 시장에서 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com