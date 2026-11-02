CJ제일제당 '퀴진케이' 셰프, 용산에 한식 다이닝 '오닐' 오픈

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당은 2일 퀴진케이 출신 셰프들의 한식 다이닝 오닐을 열었다.
- 진연준·최인규 셰프는 강원도 식재료로 10가지 코스를 선보인다.
- 오닐은 퀴진케이 출신 셰프가 운영하는 네 번째 독립 매장이다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당의 K푸드 인재 발굴·육성 프로젝트 '퀴진케이'가 발굴한 진연준·최인규 셰프가 서울 용산구에 한식 다이닝 '오닐'을 정식 오픈했다고 2일 밝혔다. 퀴진케이 출신 셰프가 운영하는 한식 다이닝은 이번이 네 번째다.
'오닐'은 지난해 11월 퀴진케이의 여덟 번째 팝업 레스토랑으로 시작했다. 푸드 스타일리스트 출신인 두 셰프는 6개월간 높은 예약률을 유지하며 약 700명의 손님을 맞았고, 이때 쌓은 고객 반응과 운영 경험이 독립 매장의 바탕이 됐다.
정식 매장은 '모던 강원도'를 테마로 한다. 독도새우, 송어, 피문어, 돼지감자 등 강원도에서 직접 수급한 식재료를 10가지 코스로 선보인다.
퀴진케이는 2023년 8월 론칭 이후 팝업 레스토랑을 아홉 차례 열었다. 신용준 셰프의 '주052', 배요환 셰프의 'DOORI', 김민석 셰프의 'SOJAE'에 이어 '오닐'이 네 번째 독립 매장이다. 팝업 참여 셰프에게는 메뉴 개발 컨설팅과 운영 공간, 마케팅을 무상 지원하고 수익 전액을 지급한다.
fineview@newspim.com