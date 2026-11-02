KB증권, 보이스피싱·다크패턴 예방 교육 강화

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 2일 금융소비자보호 교육 영상을 공개했다
- 영상은 보이스피싱·다크패턴 등 제도 변화를 소개했다
- KB증권은 임직원 대상 민원 예방 교육도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB증권이 보이스피싱과 온라인 다크패턴 등 올해 주요 금융소비자보호 이슈를 정리한 교육 영상을 공개했다. 임직원을 대상으로 민원 예방 교육도 실시하며 금융사기 예방과 소비자 권익 보호에 나섰다.
2일 KB증권에 따르면 4분기 '소비자보호의 날'을 맞아 제작한 '2026년 금융소비자보호 뉴스' 영상은 올해 시행된 주요 소비자보호 정책과 제도 변화를 뉴스 형식으로 소개한다.
영상에는 ▲실질적 금융소비자보호의 원년 선언과 정책 방향 전환 ▲보이스피싱 근절 노력과 성과 ▲온라인 다크패턴 가이드라인 시행 ▲원스톱·전담 지원 시스템 운영 등의 내용이 담겼다.
특히 금융사기 예방과 소비자 권익 보호에 영향을 미치는 제도 변화를 중심으로 금융소비자가 알아야 할 정보를 정리했다.
온라인 다크패턴은 소비자의 합리적인 선택을 방해하거나 특정 행동을 유도하도록 설계된 화면 구성이나 거래 방식을 의미한다. 금융상품 가입 과정에서 소비자가 중요 조건을 충분히 확인하고 선택할 수 있도록 하는 것이 소비자보호의 핵심 과제로 꼽힌다.
보이스피싱 예방 역시 금융회사의 주요 소비자보호 업무다. 금융소비자는 금융기관을 사칭한 연락을 받았을 경우 송금이나 개인정보 제공에 앞서 공식 고객센터 등을 통해 사실관계를 확인할 필요가 있다.
KB증권은 해당 영상을 공식 유튜브 채널 '깨비증권 마블TV'에 공개했다. 별도 가입 절차 없이 누구나 시청할 수 있다.
임직원을 대상으로 한 민원 예방 교육도 병행했다. 최근 민원 동향과 유형별 사례를 비롯해 민원 접수·처리 절차, 고객 응대 요령 등을 중심으로 실무 교육을 진행했다.
민원 예방 교육은 금융상품 판매 이후 발생할 수 있는 고객 불편을 줄이고 분쟁 발생 시 신속하게 대응하기 위한 조치다. 특히 민원 유형별 사례를 공유하면 유사한 소비자 불편이 반복되는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있다.
강진두 KB증권 대표이사는 "이번 '소비자보호의 날'은 한 해 동안의 주요 금융소비자보호 이슈를 되짚고, 금융소비자가 알아야 할 제도와 정책을 알기 쉽게 전달하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 금융소비자에게 실질적으로 도움이 되는 정보를 제공하고, 임직원의 소비자보호 역량을 지속적으로 강화해 고객이 신뢰할 수 있는 금융환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com