안은진, '너 말고 다른 연애' 종영…꿈·사랑·상처 딛고 완성한 성장 서사

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 안은진이 '너 말고 다른 연애'에서 꿈과 사랑, 오랜 상처를 마주하며 한층 단단해지는 이미도의 변화를 섬세하게 그려내며 극을 성공적으로 마무리했다.

지난 25일 종영한 KBS 2TV 주말 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'에서 안은진은 한때 주목받는 영화감독이었지만 연이은 실패로 꿈과 자신감을 잃어가는 이미도 역을 맡았다. 10년 연인 남궁호(서강준)와의 이별부터 새로운 관계, 오랫동안 홀로 품어온 죄책감까지 마주하며 자신의 삶을 다시 세워가는 인물의 변화를 밀도 있게 그려냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 너 말고 다른 연애 안은진. [사진=너 말고 다른 연애 방송 장면]2026.11.02 moonddo00@newspim.com

극 초반 이미도는 장편 데뷔가 번번이 무산되고 어렵게 잡은 상업영화에서도 하차하며 생계를 위해 성인영화 현장에 서는 처지였다. 또한 오랜 연인 남궁호에게 "나 니 눈치 많이 봐. 눈치를 보면 볼수록 내가 초라해져"라며 먼저 이별을 고하는 등 일과 사랑 모두에서 자신감을 잃은 모습이었다.

한태승(이주안)과의 만남은 이미도가 자신을 돌아보는 새로운 계기가 됐다. 오랜 시간 남궁호와의 관계에 익숙해져 있던 이미도는 한태승을 통해 이전과는 다른 감정을 경험하며 자신이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 고민하기 시작했다. 타인의 시선이나 관계에 얽매이기보다 자신의 마음을 솔직하게 들여다보고 표현하는 법을 배워간 것.

이후 이미도는 자신의 실패를 외면하는 대신 새로운 출발을 선택했다. 청춘을 바친 영화 포스터를 찢으며 "미안해, 엄마 딸 패배자야"라고 말하는 장면은 꿈을 향한 긴 시간을 마무리하는 동시에 다시 시작하기 위한 결단을 보여준 순간이었다. 유튜브 영상 제작사의 막내로 들어가 조명을 나르고 촬영 기술을 새롭게 배우는 모습은 웃음과 짠함을 동시에 안겼다. 한때 자신이 가르쳤던 스태프들에게 오히려 배우는 처지가 됐지만, 자존심을 내려놓고 다시 시작하는 이미도의 모습은 실패를 딛고 성장하는 인물의 변화를 보여줬다.

이미도가 오랫동안 홀로 짊어져 온 아버지의 죽음에 얽힌 죄책감 역시 중요한 전환점이었다. 어린 시절 강릉 바다에서 물에 빠진 남궁호를 구하려다 세상을 떠난 아버지. 당시 아버지에게 남궁호를 구해달라고 매달렸던 이미도는 아버지의 죽음이 자신 때문이라고 여기며 오랜 시간 죄책감을 안고 살아왔다. "아빠를 죽게 한 사람, 남궁이 아니야. 나야"라는 고백부터 가족과 남궁호에게 오랜 비밀을 털어놓고 사과하기까지, 이미도는 더 이상 과거의 상처를 외면하지 않고 정면으로 마주했다.

이처럼 '너 말고 다른 연애'를 시작한 두 사람의 선택은 서로의 마음을 새롭게 들여다보는 계기가 됐다. 그 과정에서 자신의 감정뿐 아니라 상대의 마음까지 이해하게 된 이미도는 마침내 남궁호와 서로의 앞날을 위해 놓아주는 선택을 했다. 최종회에서는 이별 2년 후 영화과 강단에 선 모습으로 새로운 출발을 알렸다. 영화와 함께했던 시간을 부정하지 않고 마주한 이미도의 모습은 실패와 이별까지도 삶의 일부로 받아들이며 한층 단단해진 성장을 보여줬다. 또한 한태승과의 관계에서도 먼저 자신의 감정을 표현하는 등 사랑과 삶 모두에서 주체적으로 변화한 모습을 보여줬다.

특히 남궁호와의 모든 인연이 시작된 강릉 바다에서 물에 빠진 아이를 망설임 없이 구하는 장면은 최종회의 깊은 여운을 완성했다. 어린 시절 아버지를 잃은 기억과 오랜 죄책감에 붙잡혀 있던 이미도가 이제는 누군가를 구하는 선택을 하며 과거의 상처를 마주한 것. "우리가 만난 건 저주가 아니라 기적"이라는 말처럼, 남궁호와의 만남을 더 이상 죄책감이 아닌 소중한 인연으로 받아들이게 된 이미도의 변화는 긴 시간 이어진 성장의 마침표를 찍었다.

이처럼 안은진은 사랑과 일, 그리고 자신을 둘러싼 관계 속에서 끊임없이 고민하고 부딪히며 한층 단단해지는 이미도의 변화를 설득력 있게 그려냈다. 때로는 솔직하고 당당하게, 때로는 서툴고 복잡한 감정을 드러내는 이미도의 모습을 섬세하게 표현하며 인물의 현실감과 입체감을 더했다. 안은진 특유의 생활감 있는 연기와 깊이 있는 감정 표현이 어우러져 완성된 이미도의 성장은 시청자들에게 공감과 여운을 남겼으며, 다시 한번 믿고 보는 배우로서의 존재감을 입증했다.

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